El campeón de la Liga MX obligado a ganar: Dónde ver al Toluca vs New York FC EN VIVO

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Los Diablos del Toluca se enfrentan al New York FC en el primer día de actividades dentro de la jornada 3 de la Leagues Cup. El actual campeón de la Liga MX y el Campeón de Campeones llegan obligados a conseguir la victoria, pues actualmente se encuentran a una posición de quedar eliminados en la fase de grupos.

El 'Chorizo Power' se encuentra en la cuarta posición de la tabla con cinco puntos conseguidos, empatados con Pumas, pero mejor posicionado por diferencia de goles. El Toluca arrancó el torneo en contra del Columbus Crew, encuentro que ganaron en penales, después de empatar a dos goles en tiempo regular. En su segundo compromiso, vencieron al Montreal FC con marcador de 2-1; el héroe del encuentro fue Paulinho, el cual anotó un golazo de chilena al minuto 26.

Para el New York FC es más complicada la clasificación para los cuartos de final, ya que se encuentran en la posición 11 de la tabla, con solo tres puntos conseguidos en los dos encuentros disputados. Tuvieron un arranque complicado en la Leagues Cup 2025, pues en la primera jornada fueron goleados a tres goles por cero contra el Puebla. En su segundo encuentro de la copa, vencieron 2-0 al León en el Red Bull Arena de Nueva Jersey, Estados Unidos.

Detalles del Diablos del Toluca vs New York FC de la Leagues Cup

Estadio: Yankee Stadium, Nueva York, Estados Unidos

Fecha: Martes, 5 de agosto

Horario: 17:30 horas (horario CDMX)

Cómo ver: Apple TV/MLS Season Pass

Antonio Mohamed, director técnico del Toluca, aseguró que darán todo en la cancha para seguir dentro de los puestos de clasificación, pero que, en caso de no poder acceder a la fase de eliminación directa, no lo consideraría un fracaso porque el club juega con una serie de desventajas en la Leagues Cup. "Venimos a competir y no lograr el objetivo es algo que duele, pero no lo considero un fracaso; creo que nosotros venimos construyendo una forma de juego y este torneo tiene muchas cosas por mejorar porque nosotros podemos ganar mañana y quedar eliminados con 8 puntos".

Fuente: Tribuna del Yaqui