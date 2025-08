"Me consterna y me entristece": Presidente de FIFA condena amenazas contra Katia Itzel García

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El presidente de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino, condenó las amenazas que recibió la árbitro mexicana, Katia Itzel García, después de arbitrar un encuentro de Rayados de Monterrey en contra del Cincinnati FC, encuentro que perdió el equipo mexicano.

Mediante sus redes sociales, Katia Itzel García compartió unas capturas de mensajes que le enviaron aficionados del conjunto regio, en las cuales la amenazaban de muerte e insultaban por su desempeño arbitral. De la misma manera, amenazaron a las personas dentro del entorno de la silbante, familiares y amigos. "En México mandamos nosotros, así que no te escondas mucho. No hay fecha que no se cumpla ni palabra que no se cumpla", entre otros lamentables mensajes.

Amenazas que recibió Katia Itzel García después de su encuentro en la Leagues Cup

Infantino, a través de su cuenta de Instagram, compartió un comunicado en el cual condena las lamentables amenazas recibidas por la árbitra, además de mostrar su solidaridad y ofrecer el apoyo del ente máximo del futbol mundial, para ayudar a esclarecer los incidentes. "Me consterna y me entristece las amenazas contra Katia Itzel tras su actuación en la Leagues Cup. En el futbol no hay cabida para el abuso, la discriminación ni la violencia de ningún tipo", se lee en el posteo.

En la FIFA, nos solidarizamos con la Federación Mexicana de Futbol y la Concacaf para condenar las acciones de quienes realizan estas amenazas inaceptables. Ofrecemos nuestro apoyo incondicional para que los responsables rindan cuentas".

Gianni Infantino condenó las amenazas que recibió la árbitra Katia Itzel García

La FMF también lanzó un comunicado, en el cual condena enérgicamente lo sucedido entre la afición de los Rayados y Katia Itzel, demostrando apoyo y respaldo total a las declaraciones hechas por la árbitra. De igual manera, compartieron que la Federación asesorará a Katia para que emprenda un proceso legal en contra de los que perpetraron las amenazas para que no queden impunes y comparten que se encuentran en coordinación con los organizadores de la Leagues Cup para que puedan tomar acciones y garantizar el bienestar de Katia Itzel y todos los árbitros que participen en el torneo.

La carta cierra dando el mensaje de que en un deporte mundial como lo es el futbol, no deberían ocurrir estos lamentables actos y debe ser un espacio de unidad, pasión y convivencia.

