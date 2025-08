"No me vas a educar": Exárbitro confronta a David Faitelson por defender a Katia Itzel García

Comparta este artículo

Ciudad de México.- David Faitelson protagonizó un nuevo debate en TUDN, en esta ocasión, en contra de Fernando Guerrero, el cual es un exárbitro de la Liga MX, que se encuentra como panelista en los programas en que participa David. El debate comenzó el sábado 2 de agosto en redes, después de las reacciones de Guerrero al comunicado de la FMF sobre la situación de Katia Itzel García.

El 'Cantante', como se le conoce a Fernando, citó el comunicado de la Federación Mexicana de Futbol, en el cual condenaban las amenazas hacia la árbitra Katia Itzel García. Guerrero comentó de manera sarcástica que espera que esas acciones se tomen también cuando el resto de árbitros reciban ese tipo de comentarios: "¿Y para qué tanto rollo?, ¿Así será con todos los árbitros?. Esperemos más comunicados; estaré al pendiente". Fernando Guerrero también se enfrentó a una serie de amenazas después de arbitrar una final entre Chivas del Guadalajara y Tigres de la UANL.

David Faitelson le contestó enérgicamente que lo ocurrido era algo preocupante y que el deporte no debe generar este tipo de reacciones. "'Cantante', mejor quédate callado. Es un asunto grave y no porque ella sea mujer, sino porque el futbol no debe generar esa clase de odio. Esperé otra reacción tuya".

En el programa 'La Jugada', de TUDN, se abordó el comunicado que lanzó la FMF, en el cual respaldaban cualquier acción legal que Katia Itzel quiera emprender, cuando abruptamente, Faitelson interrumpió increpando al 'Cantante' por su reacción en redes: "Me extraña que un árbitro con la experiencia del 'Cantante' Guerrero haya menospreciado que esta situación es algo normal. No puedes menospreciar eso, Cantante. No entiendes que es una árbitra amenazada de muerte; el futbol no puede llegar a esos niveles de odio".

Fernando Guerrero contestó que el periodista no iba a educarlo ni cambiar sus ideales, pues él tenía sus principios y que cada quien es libre de realizar sus interpretaciones. "Esa es tu interpretación, tú puedes interpretar lo que quieras, eres libre y si quieres incendiar las redes como estás acostumbrado, hazlo, conmigo no, a mí no me vas a educar, yo tengo mis principios bien fundamentados". Faitelson siguió retándolo, diciendo que se tiene que responsabilizar de sus acciones.

El segmento finalizó con Faitelson diciendo que esperaba otra reacción de Fernando Guerrero y diciendo que le faltaron "pantalones" para apoyar a su excompañera.

