Saquon Barkley rechaza invitación de Trump para unirse a su consejo deportivo

Filadelfia, Estados Unidos.- El corredor estrella de los Philadelphia Eagles, Saquon Barkley, anunció el lunes que rechazó la invitación del presidente Donald Trump para formar parte del Consejo de Deportes, Acondicionamiento Físico y Nutrición.

Barkley, quien tuvo una campaña de dos mil yardas para los campeones del Super Bowl, aparecía en una lista de personalidades deportivas que incluía a los golfistas Bryson DeChambeau y Nelly Korda, además del ejecutivo de la WWE, Paul ‘Triple H’ Levesque; el miembro del Salón de la Fama de la NFL, Lawrence Taylor, y el retirado lanzador de los New York Yankees, Mariano Rivera.

En un receso de las prácticas del equipo, Barkley dijo que "hace un par de meses se lo trajeron a mi equipo (la invitación) sobre el consejo. Así que no estoy muy familiarizado con eso. Sentí que iba a estar superocupado. Mi familia y yo pensamos que probablemente sería de interés no aceptar eso. Definitivamente, me sorprendió un poco cuando se mencionó mi nombre. Supongo que es algo genial, así que lo aprecio, pero me sorprendió un poco cuando se mencionó mi nombre".