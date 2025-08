En exclusiva con el coach Omar Quintero: En casa inicia el camino al Mundial de Qatar 2027

Ciudad Obregón, Sonora.- Del 8 al 10 de agosto se vivirá un suceso histórico en la Arena Itson, de Ciudad Obregón, pues será la primera vez que se ponga en marcha un torneo oficial de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), como lo es el Preclasificatorio de las Américas a la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2027, en territorio sonorense.

Pero no solamente la sede es donde el estado se hará notar en la competencia, ya que la Selección Mexicana estará liderada en el banquillo por el nogalense Omar Quintero y tres jugadores sonorenses sobre la duela.

A días de que inicie la fiesta, el coach del Tri, Omar Quintero dijo sentirse orgulloso de que un torneo con esta magnitud se presente en su tierra natal. "Estamos muy contentos, porque es la primera vez que estará la selección en mi casa; Sonora y en Ciudad Obregón, la última ciudad donde jugué como profesional", comentó.

Aunque el grupo es complicado, el nogalense confía en el equipo, pero sobre todo en la afición, la cual deberá convertirse en el 'sexto jugador'. "Queremos ver llena la arena, que se muestre Sonora en este torneo; su presencia será nuestra principal fortaleza", sentenció el exjugador.

Con una base de experiencia y juventud, el mandamás del banquillo azteca buscará hacer historia, debido a que han pasado más de 50 años desde la última vez que México asistió a dos mundiales de manera consecutiva.

Desde 1663-1667, México no asiste a dos mundiales de manera consecutiva; esta es la oportunidad de romper esa sequía y hacer back to back y también soñar con Juegos Olímpicos; es muy importante lograrlo. Se me pone la piel chinita, porque el primer capítulo de la historia, se puede escribir en Sonora".