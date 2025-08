"No hay vuelta a atrás": Andrés Guardado dice adiós a las canchas de manera definitiva

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El histórico futbolista mexicano, Andrés Guardado, anunció su retiro del futbol profesional y, de manera categórica, descartó la posibilidad de algún regreso en un futuro. El exseleccionado nacional ya había anunciado su retiro hace un tiempo, pero regresó con la esperanza de cumplir su sueño antes de colgar los botines.

Fue en el podcast de 'Por mis pelotas', conducido por Julio Ibáñez y Raúl 'Pollo' Ortiz, que el jugador mexicano oficializó su retiro del deporte profesional. Ante la pregunta de cuál era su situación actual, Guardado contestó de manera tajante que ya no está en sus planes volver a jugar en algún equipo. " Sí, ya estoy retirado. Ya no hay vuelta atrás. Esta vez es en serio. Ya no juego más como profesional".

En noviembre del 2024, Guardado anunció su retiro del futbol profesional después de que el Club León fue eliminado del Apertura 2024, pero cuando el equipo de Guanajuato anunció la contratación del colombiano James Rodríguez y hubo una posibilidad de que el club jugara el Mundial de Clubes 2025, Andrés Guardado decidió regresar a las canchas, pues, según sus palabras, quería cerrar su carrera de manera especial.

Andrés Guardado Hernández nació en 1986 en Guadalajara, Jalisco. Debutó en el 2005 con el club favorito, los 'Rojinegros' del Atlas; en su etapa con el club, disputó 64 encuentros, en los cuales destacó por sus virtudes en el campo, además de anotar seis goles. Rápidamente llamó la atención de los clubes europeos, pero fue el Deportivo La Coruña el que logró llevar al mexicano al viejo continente.

En el 2012, llegó a defender los colores del Valencia FC, con los cuales debutó en la UEFA Champions League en ese mismo año; jugó para el 'Submarino Amarillo' por dos temporadas, hasta que llegó cedido al Bayer Leverkusen por una temporada. Después de su participación en el Mundial 2014, llegó al PSV y sus últimos años en Europa los jugó para el Real Betis, con los cuales estuvo por ocho años, antes de ser cedido a la Liga MX, con el León.

Con la Selección Nacional debutó en el 2005 y participó en cinco ediciones de la Copa del Mundo de manera consecutiva, comenzando en el Mundial de Alemania 2006 y en Qatar 2022 fue la última que asistió. También fue convocado para la Copa América en dos ocasiones y representó a los aztecas en la Copa Oro en cuatro ediciones, en las cuales logró tres títulos. En total, acumuló más de 800 partidos y anotó 70 goles a lo largo de sus 20 años de trayectoria.

