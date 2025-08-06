Con gran duelo monticular, los San Francisco Giants vencieron a los Pittsburgh Pirates

Comparta este artículo

Pittsburgh, Estados Unidos.- Los San Francisco Giants lograron vencer 4-1 a los Pittsburgh Pirates y aseguraron la serie, después de dividir resultados en los dos encuentros anteriores, en el PNC Park, casa de los Pirates. La destacada labor de ambos abridores fue en vano, pues, como en el resto de la serie, las carreras decisivas llegaron en las últimas entradas del juego.

Liover Peguero arrancó el encuentro poniéndose en base, al recibir base por bolas, y llegó hasta la tercera almohadilla con fielder's choice; fue impulsado por Nick González con una línea al jardín izquierdo. Ambas ofensivas se mantuvieron a raya hasta la quinta entrada, gracias a una gran actuación de ambos abridores: Robbie Ray por San Francisco y Andrew Heaney por los locales.

En la apertura del quinto inning llegó la del empate para los californianos con un cuadrangular solitario de Jerar Encarnación sobre la barda del jardín central; fue apenas el segundo vuelacercas de la temporada para el dominicano. Isiah Kiner-Falefa dio la voz de ataque para los Pirates en el cierre del quinto rollo, ya que se puso en base con un imparable y se robó la segunda almohadilla. Tommy Pham fue el encargado de producir la carrera con un elevado de sacrificio, después de que Kiner-Falefa avanzó a tercera con un 'wild pitch'.

De nueva cuenta, el encuentro permaneció por un par de entradas sin anotaciones hasta la apertura de la octava entrada, cuando los Giants salieron decididos a empatar el encuentro: Patrick Bailey y Willy Adames conectaron imparables y 'Carita' Devers llenó las bases con imparable; el encargado de mandar la anotación a home fue Matt Chapman con un 'sac-fly'.

Jung Hoo Lee abrió la novena entrada con un doblete y Dominic Smith conectó otro más, enviando la tercera anotación al plato. La cuarta carrera cayó con un sencillo de Patrick Bailey, poniendo el marcador definitivo del encuentro.El ganador del encuentro fue el relevista Ryan Walker, el cual lanzó una entrada completa, en la cual permitió dos hits y los tres outs que retiró fueron por la vía del ponche, mientras que la derrota fue para el dominicano Dennis Santana; el de San Pedro de Macorís, República Dominicana, se llevó su cuarta derrota de la temporada, al recibir dos carreras limpias y tres imparables en 1.2 entradas lanzadas.

Los Giants tendrán el día jueves de descanso, para viajar hasta San Francisco y recibir a los Washington Nationals; los Pirates vuelven a la actividad mañana, en contra de los Cincinnati Reds.

Fuente: Tribuna del Yaqui