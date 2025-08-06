Dani Alves reaparece junto a su esposa después de ser absuelto por la agresión sexual

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Dani Alves, el atleta con más títulos en la historia del futbol, reapareció en compañía de su esposa, con el anuncio de su tercer hijo. La publicación en su cuenta de Instagram representa la primera ocasión en la que aparecen juntos desde que el brasileño fue absuelto de las acusaciones de agresión sexual en su contra.

Alves nació en 1983 en Juazeiro, Brasil; debutó en 2001 con el Esporte Clube Bahia, con quienes jugó hasta mediados del 2002, antes de cederlo al Sevilla. En el 2008, llegó al Barcelona, club con el cual ganó 23 trofeos, entre los cuales destacan tres Champions League y tres Mundiales de Clubes. También jugó con la Juventus, el París Saint-Germain, Sao Paulo y los Pumas UNAM, con los cuales terminó su carrera.

En diciembre del 2022, Alves fue acusado por una joven de agresión sexual mientras se encontraban en un prestigiado club nocturno en Barcelona, España. A principios del 2023 se formalizó la denuncia y el 20 de enero de ese año, Alves fue arrestado por la policía de España. En febrero del 2024, fue sentenciado a 4 años y 6 meses de prisión; sin embargo, en marzo del mismo año, la sentencia fue revertida por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por inconsistencias en el juicio.

Durante el juicio, Alves cambió las versiones en varias ocasiones: primero aseguró que no conocía a la joven en cuestión, después afirmó que entró al baño sin saber que la mujer estaba adentro y, al final, aceptó lo ocurrido, pero, según su relato, todo fue consensuado.

Tras la absolución, Alves retomó su relación con Joana Sanz, con la cual contrajo matrimonio desde 2015. Durante el juicio, Sanz anunció su separación del exfutbolista y borró todo su contenido junto a Alves en sus redes sociales, pero nunca dejó de apoyarlo y presumir su inocencia, lo cual le causó ser víctima de acoso en redes. Joana comentó que tenían más de cinco años intentando el embarazo y se habían sometido a diversos procedimientos hormonales y cirugías para lograrlo.

Dani Alves reapareció junto a su esposa en redes, celebrando su embarazo/ Créditos: Instagram Dani Alves

El embarazo de Joana Sanz traerá el tercer hijo para Dani Alves, ya que estuvo casado en dos ocasiones, con las cuales también logró ser padre. Recientemente, Alves anunció la creación de una agencia para representar a diversos atletas, así como los derechos de imagen.

Fuente: Tribuna del Yaqui