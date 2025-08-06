Echarán la casa por la ventana; el US Open tendrá aumento en sus premios

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Al menos por atractivo monetario no podrán quejarse los participantes del US Open de este año, después de que los organizadores del cuarto Grand Slam de la temporada anunciaran un aumento del 20 por ciento en la bolsa total de premios para ambas ramas.

De esta manera, el premio en metálico aumentará a casi 85 millones de dólares, incluido un récord de 5 millones de dólares para los campeones individuales femeninos y masculinos, algo que reafirma el compromiso de otorgar las mismas compensaciones desde la edición de 1973, y también confirma su compromiso de buscar la igualdad en el tenis profesional.



El incremento anunciado no solo beneficiará a los ganadores, sino también a quienes participen en rondas previas y en modalidades como dobles y dobles mixtos, reforzando el atractivo del certamen para los mejores jugadores del mundo.

Los aumentos en Flushing Meadows, donde la bolsa total de la edición pasada fue de 75 millones de dólares, se producen cuando los principales exponentes del deporte han estado en conversaciones con cada uno de los cuatro torneos grandes en un intento por recibir un mayor porcentaje de ingresos.

Sinner ganó el título el año pasado



La cifra más alta pagada anteriormente para un campeonato individual del US Open fue de 3.85 millones de dólares en la edición 2019, antes de disminuir durante la pandemia de Covid-19. El pago de 5 millones de este año representa un aumento del 39 por ciento con respecto a los 3.6 millones del año pasado. El mismo aumento porcentual se aplicó para los subcampeones individuales, que recibirán 2.5 millones cada uno. Los semifinalistas ganarán 1.26 millones, un aumento del 26 por ciento.

El US Open, último Grand Slam del año, se realizará del domingo 24 de agosto al domingo 7 de septiembre de 2025 en el USTA Billie Jean King National Tennis Center de la ciudad de Nueva York, donde las principales figuras buscarán no solo la gloria deportiva, sino también una parte de la bolsa récord de este año.

Fuente: Tribuna del Yaqui