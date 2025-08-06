Leagues Cup 2025 EN VIVO: ¿Cuándo y dónde ver Cruz Azul vs Colorado Rapids?

Comparta este artículo

Carson, California.- Mañana jueves 7 de agosto, Cruz Azul pondrá fin a su turbulenta y cuestionada participación en la Leagues Cup 2025 cuando visiten la cancha del Dignity Health Sports Park para enfrentarse al Colorado Rapids, equipo que a diferencia de 'La Máquina', aún tiene posibilidades matemáticas de acceder a la siguiente fase del torneo. El conjunto mexicano no se juega nada en este compromiso, pero buscará mejorar la imagen que dejó en sus dos primeros encuentros.

Los pupilos de Nicolás Larcamón debutaron con un marcador adverso de 7-0 ante el Seattle Sounders, resultado que comprometió desde un inicio el paso del cuadro cementero en el certamen. Para su segundo encuentro, los celestes empataron 1-1 con el LA Galaxy tras ir ganando desde el minuto 21 con una anotación de Charly Rodríguez. En la recta final del juego, Gabriel Pec empató el marcador y llevó todo a la tanda de penales, instancia en la que se impusieron los capitalinos.

Para muchos analistas y aficionados, la eliminación de la presente Leagues Cup es el primer fracaso en la gestión del entrenador argentino, quien llegó en reemplazo de Vicente Sánchez, director técnico que le dio su séptima Concacaf Liga de Campeones a la institución. Esta situación, aunado al irregular comienzo del Apertura 2025 de la Liga MX, tiene a Larcamón bajo la lupa de la directiva cruzazulina y siendo duramente cuestionado por un amplio sector de la afición.

Por su parte, Colorado llega a este juego con amplias posibilidades de pasar a la ronda de eliminación directa. Los dirigidos por Chris Armas acumulan tres puntos y se encuentran en la décima posición de la tabla general de la MLS. En su debut, los estadounidenses vencieron 2-1 a Santos Laguna con un doblete de Rafael Navarro Leal, aunque para la jornada 2 cayeron por el mismo marcador frente a Xolos de Tijuana.

Posibles alineaciones

Colorado Rapids: Zack Steffen; Keegan Rosenberry, Andreas Maxso, Ian Murphy, Jackson Travis; Calvin Harris, Wayne Frederick, Cole Bassett, Theodore Ku-Di Pietro, Rafael Navarro, Darren Yapi

Cruz Azul: Kevin Mier; Nacho Rivero, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Erik Lira, Carlos Rotondi; Carlos Rodríguez, Lorenzo Faravelli, José Paradela, Mateusz Bogusz; Ángel Sepúlveda

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el partido de Leagues Cup entre Cruz Azul y Colorado Rapids?

Día: Jueves 7 de agosto de 2025

Hora: 18:30 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Dignity Health Sports Park

Dónde ver: Apple TV - MLS Season Pass

Fuente: Tribuna del Yaqui