"Lo apoyaba en todo": Exentrenador de Chávez Jr revela que era amigo de Ovidio Guzmán

Ciudad de México.- Ignacio 'Nacho' Beristain, entrenador de box, reveló la relación que tuvo su expupilo, Julio César Chávez Jr, con el narcotraficante Ovidio Guzmán López. Fue a través de una entrevista en el canal de YouTube 'El boxglero' que el histórico coach de grandes leyendas reveló la amistad que tuvieron los ahora detenidos en Estados Unidos.

El 2 de julio del 2025, se informó que Julio César Chávez Jr había sido detenido a las afueras de su residencia en Los Ángeles, California, por presuntas irregularidades en su estancia legal en tierras estadounidenses. Con el pasar de los días, se reveló que Chávez Jr estaba siendo investigado por presuntos nexos con el narcotráfico. Hasta el momento, el exboxeador se encuentra en prisión en Texas, Estados Unidos, en espera de ser extraditado a México para enfrentar un juicio penal, del cual tiene una orden de aprehensión desde el 2019.

El hijo de la leyenda del boxeo mundial, Julio César Chávez Sr, había enfrentado varios escándalos en su vida, desde acusaciones de dopaje en el deporte profesional hasta arrestos por posesión ilegal de armas y problemas por drogadicción. Ahora, el que fue su entrenador por muchos años rompió el silencio y contó varias anécdotas que dejan en claro la relación del boxeador con el menor de los 'Chapitos'.

Beristain aseguró que en varias ocasiones, Ovidio Guzmán y su familia visitaron a Julio César Chávez Jr mientras se preparaba para sus peleas, incluso hasta en el Centro Ceremonial Otomí. "Llegó uno de los 'Chapitos' a verlo, platicó conmigo, pero nunca me enteré de quién es. Me di cuenta de quién era cuando vi su escapulario. Él quiere mucho a Julio, lo apoyaba en todo", comentó.

Confesó que el hermano de Chávez Jr fue a la misma escuela del 'Ratón', y que de ahí viene su relación con ellos, pues piensa que Julio César no se relacionó con la organización criminal. "Sigo pensando que no llegó a tanto el chamaquillo; lo que pasa es que hablaba muchas pend... cuando estaba drogado, se metió en un gran lío y los gringos lo van a aprovechar".

Fuente: Tribuna del Yaqui