Los Yankees ponen fin a su racha de derrotas con un jonrón de Goldschmidt

Arlington, Texas.- Un panorámico batazo de Paul Goldschmidt como emergente en la séptima entrada le dio ventaja definitiva a su equipo y los New York Yankees pusieron fin a una seguidilla de cinco derrotas al imponerse en el último encuentro de la serie a los Texas Rangers, 3-2, para de paso evitar una segunda barrida al hilo.

Goldschmidt es felicitado en el dugout

Goldschmidt entró a batear en lugar de Austin Wells ante el relevista Roberto García (1-7) y en cuenta de 0-2, le prendió una recta de 96 millas por hora y la depositó a 395 pies de distancia, por detrás de la barda del jardín izquierdo, para poner el 3-2 en el marcador.

Con este resultado, los Yankees (61-54) evitaron ser barridos en Texas por primera vez desde 2010, y de paso evitaron que los Rangers los superaran por el tercer y último puesto de comodín de la Liga Americana.

El triunfo fue para Mark Leiter Jr. (5-6), quien ingresó al juego con un corredor en base en el sexto y obligó a Kyle Higashioka a batear un rodado para doble matanza para terminar la entrada. Eso se produjo después de que su primo, el abridor novato de los Rangers, Jack Leiter, ponchó a tres y caminó a cuatro en tres entradas y un tercio mientras permitía dos carreras, una de ellas limpia. David Bednar retiró una entrada y dos tercios con cinco ponches y realizó 42 lanzamientos para su salvamento 18 de la campaña.

Bednar celebra después de sacar el último out

El noveno en el orden por Texas, Ezequiel Durán disparó tres hits y anotó ambas carreras para los Rangers (60-56), que tenían una racha de ocho victorias consecutivas en casa después de ganar los primeros dos juegos de la serie. Durán anotó con un sencillo de Sam Haggerty en el tercero y un elevado de sacrificio de Marcus Semien en el quinto.

Los Yankees remontaron con dos anotaciones en el cuarto inning, cuando Anthony Volpe sacó un sencillo productor y la otra carrera llegó al plato en un error de lanzamiento del receptor Kyle Higashioka cuando los Yankees lograron un doble robo.

El viernes, ambos equipos tienen un día libre antes de enfrentar el viernes por la noche a dos líderes divisionales. Los Yankees abren una serie de tres juegos contra Houston, líder del Oeste de la Liga Americana, y los Rangers reciben a Filadelfia, que lidera el Este de la Liga Nacional.

