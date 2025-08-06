MLB tendrá a su primera mujer umpire en la historia; Jen Pawol estará en Grandes Ligas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Major League Baseball seguirá avanzando en la lucha por la igualdad de género y quitar la barrera de los estereotipos en el deporte, ya que este fin de semana, contarán con la primera mujer umpire en su historia Jen Pawol estará dentro de la cuarteta de oficiales y, por si fuese poco, será la umpire del plato en un encuentro.

Pawol, de 48 años, es nacida en Nueva Jersey, Estados Unidos, y desde siempre ha estado ligada al deporte; fue a la West Milford High School y se destacó jugando softbol y futbol. Adquirió una beca en la Universidad de Hofstra debido a sus aptitudes en el softbol y perteneció a la selección de Estados Unidos en el 2001; también estuvo en varias ocasiones en el equipo de jugadoras destacadas dentro de su conferencia.

Cuando obtuvo una maestría, se alejó un poco del deporte, pero según comentó ella misma, un día se encontraba viendo un juego de MLB y le ilusionó la idea de regresar a los campos, pero ahora como umpire. "No estaba realmente satisfecha. Saliendo de una gran carrera competitiva, nada más jugando localmente, no estaba obteniendo lo que necesitaba. Y recuerdo mirar al árbitro y pensar, creo que eso es. Tengo que ir por eso".

Arbitró en la NCAA por seis años, hasta que fue invitada al campo de entrenamientos de la Academia de Árbitros en Florida y comenzó a trabajar en la Liga del Golfo en 2016. En 2024, se convirtió en la primera mujer en ser umpire en un juego de pretemporada en la MLB desde 2007, cuando Ria Cortesio se separó de Grandes Ligas, después de estar por nueve años en Ligas Menores.

Ria Cortesio fue la primera mujer umpire en un juego de pretemporada en MLB/ Cortesía: Internet

Jen Pawol debutará en la serie de los Miami Marlins, en contra de los Atlanta Braves, en el Truist Park, casa de los Braves. El sábado 9 de agosto habrá una doble cartelera, en la cual Jen Pawol rotará en las bases, pero para el juego del domingo 10 de agosto, la histórica umpire estará asignada en el home plate, convirtiéndose en la umpire central.

Otras ligas de Estados Unidos que han contado con árbitras mujeres en un partido oficial son: la NBA hace 28 años, la NFL hizo lo propio en el 2015 y en competencias como en la Copa del Mundo masculina de Qatar 2022, se tuvo una árbitra mujer.

Fuente: Tribuna del Yaqui