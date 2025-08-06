Monterrey vs Charlotte EN VIVO: ¿Dónde y cuándo puedo ver la Leagues Cup 2025?

Comparta este artículo

Charlotte, Carolina del Norte.- Con cero posibilidades matemáticas de avanzar es cómo se presentará el CF Monterrey a su último compromiso de la Leagues Cup 2025. Para la jornada 3 del certamen, el equipo regiomontano se enfrentará al Charlotte FC, en un compromiso que será de puro trámite para ambos cuadros que llegan eliminados a este encuentro. Los de la Sultana del Norte registran una derrota y un empate durante su participación en el torneo, situación que los posiciona en la onceava posición en la tabla general de la Liga MX.

En la primera fecha, los pupilos Domènec Torrent cayeron 3-2 frente a FC Cincinnati y en su segundo cotejo empataron 1-1 ante New York Red Bulls, aunque consiguieron un punto extra gracias a que se impusieron en la tanda de penales. Al igual que otros equipos de la liga mexicana que ya están eliminados como América y Cruz Azul, Rayados ha quedado a deber en la presente Leagues Cup, sobre todo por la calidad que existe en su plantel con jugadores como Sergio Ramos, Jesús 'Tecatito' Corona y Sergio Canales.

La realidad del Charlotte con respecto a su siguiente rival es muy similar, pero únicamente tienen una unidad en la competencia. En su debut, los dirigidos por David Tepper cayeron por goleada de 4-1 ante Bravos de Juárez, mientras que en su segundo partido rescataron un agónico empate de 2-2 frente a Chivas, pero no pudieron obtener el punto extra en la ronda de penales. El club estadounidense tiene elementos interesantes como Ashley Westwood, Wilfried Zaha y Tim Ream, todos con pasado en la Premier League inglesa.

Posibles alineaciones

Charlotte FC: David Bingham, Bill Tuiloma, Tim Ream, Andrew Privett, Jahkeele Marshall-Rutty, Brandt Bronico, Djibril Diani, Kerwin Vargas, Pep Biel, Liel Abada, Wilfried Zaha.

Monterrey: Luis Cárdenas, Victor Guzmán, Sergio Ramos, Stefan Medina, Ricardo Chávez, Jorge Rodriguez, Óliver Torres, Luis Reyes, Sergio Canales, Germán Berterame, Lucas Ocampos

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el partido de Leagues Cup entre Monterrey y Charlotte?

Día: Jueves 7 de agosto de 2025

Hora: 17:30 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Bank of America Stadium

Dónde ver: Apple TV - MLS Season Pass

Fuente: Tribuna del Yaqui