Ohtani llega a mil hits en MLB y luce en la loma pero los Dodgers caen ante los Cardinals

Los Ángeles, Estados Unidos. - Los St. Louis Cardinals vencieron 5-3 a Los Angeles Dodgers en un encuentro en el cual, Shohei Ohtani mostró por qué el equipo californiano pagó más de 700 millones de dólares por él. 'Sho-Time' tuvo su mejor apertura con la franela de los Dodgers y además, conectó su hit número mil en la MLB.

El ganador del encuentro fue JoJo Romero, el cual lanzó una entrada completa, permitiendo solo un imparable y recetando un ponche. Romero logró su cuarta victoria de la temporada, dejando una efectividad de 2.09. Alex Vesia tuvo su primera derrota de la campaña, pues en una entrada lanzada, permitió tres imparables y dos carreras, una de ellas limpia. Shohei Ohtani fue el encargado de abrir el encuentro por Los Ángeles; lanzó cuatro entradas completas de solo dos imparables y ocho de los 12 outs que retiró fueron por la vía del ponche.

La primera carrera del encuentro llegó en la tercera entrada con un squeeze play que se convirtió en infield hit de Brendan Donovan hacia la tercera almohadilla. En el cierre de la misma tercera entrada, Alex Call inició la tanda con un doblete y Shohei Ohtani conectó un cuadrangular al jardín central, poniendo el marcador 2-1; con este batazo, Ohtani llegó a los mil hits en la MLB.

En la cuarta baja, Andy Pages se puso en circulación con un imparable a los jardines y terminó anotando a base de errores de la defensiva: Avanzó a segunda base con un 'wild pitch', se robó la tercera almohadilla y llegó a la registradora con error en el tiro por parte del receptor. En la sexta alta, los Cardinals recortaron la diferencia anotando una carrera y fijando el marcador a 3-2.

Alec Burleson y Masyn Winn arrancaron la octava tanda con imparable y fueron enviados al plato con un doblete de Jordan Walker, dándole la vuelta al marcador. La última carrera del encuentro la produjo Lars Nootbaar con un doble en la novena entrada, cerrando el marcador, cinco carreras contra tres.

Shohei Ohtani también sobrepasó los primeros 500 innings lanzados en Grandes Ligas: Como lanzador acumula 500.2 entradas lanzadas, con una efectividad de 2.98, con 38 victorias y 633 ponches.

Fuente: Tribuna del Yaqui