¿Siguen las consecuencias? 'Chicharito' Hernández se quedará sin equipo este año

Ciudad de México.- Tal parece que las consecuencias de las polémicas declaraciones que realizó el futbolista Javier 'Chicharito' Hernández seguirán llegando, pues según reportan diversos periodistas, el delantero de las Chivas será separado de Olimpo United, club que fundó y preside actualmente. Apenas hace un par de meses, logró el campeonato con ellos en la Kings League Américas.

La Kings League Américas es una liga de futbol 7, compuesta por 12 equipos, los cuales tienen como presidentes a diversos streamers e influencers famosos en Latinoamérica. Está basada en su homónima, la Kings League, creada en España a finales de 2022 por el streamer Ibai Llanos y el exfutbolista del Barcelona, Gerard Piqué. Ambas ligas cuentan con un formato y reglas que le agregan dinamismo y entretenimiento.

Javier 'Chicharito' Hernández fue invitado a participar en la liga y fundó al equipo Olimpo United, con el cual logró el título en el segundo split, apenas en diciembre del 2024; la final se llevó a cabo en el estadio Nemesio Diez, de los Diablos del Toluca. El equipo de Hernández venció a Persas FC en el encuentro por el título, el cual se definió con una tanda de 'shootouts'. Aunque Javier no estuvo presente en la gran final, pues se encontraba entrenando con el club Chivas del Guadalajara, se viralizó la imagen del delantero mexicano rompiendo en llanto al lograr el campeonato.

Según reportó Carlos Ponce de León en su columna, la organización de la Kings League América anunciará en los próximos días la separación del 'Chicharito' del club. Los directivos del torneo ya se encontraban evaluando su desempeño en el arranque del 2025, pero lo que los obligó a tomar la decisión fueron las constantes polémicas que protagoniza el exdelantero de las Chivas de manera constante en sus redes sociales.

La salida de Hernández de la Kings League abrirá la puerta para que lleguen otras exestrellas del futbol internacional, pues todo indica que el reemplazo de Olimpo FC será el club Kunisports, el cual tiene como presidente al exseleccionado argentino, Sergio 'Kun' Agüero.

Fuente: Tribuna del Yaqui