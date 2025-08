Top 3 Deportes: Todo listo para el FIBA en Ciudad Obregón y la lesión de Messi

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Si deseas estar enterado de todas las noticias más importantes del mundo deportivo, no dejes de seguir leyendo, pues el Top 3 deportes de TRIBUNA tiene todas las noticias más importantes para ti. En esta ocasión te contaremos sobre el Preclasificatorio de las Américas a la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA (Federación Internacional de Baloncesto) 2027, pues Ciudad Obregón ya está lista para recibir el torneo. Recuerda que este espacio es posible gracias a Maja.

Ciudad Obregón, listo para recibir Preclasificatorio FIBA

Con los equipos ya en Ciudad Obregón, todo está listo para el Preclasificatorio de las Américas a la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA (Federación Internacional de Baloncesto) 2027 este fin de semana en la Arena Itson. El torneo tiene lugar del 8 al 10 de agosto, así que no te lo puedes perder.

Messi no jugará ante Pumas

Una lesión muscular impedirá a Leo Messi enfrentar a los Pumas dentro de la Leagues Cup. Serán las pruebas médicas las que marquen cuándo es posible que el argentino pueda regresar a la cancha.

Aaron Judge, de regreso con Yankees

Aunque Aaron Judge está de vuelta con los Yankees, parece que la temporada se les empieza a ir de las manos y podrían no ser protagonistas este año. Cabe señalar que el capitán de los New York Yankees fue activado de la lista de lesionados de 10 días el martes, y estará de regreso para el duelo en contra de los Texas Rangers. No te olvides de seguir el Top 3 de Deportes de TRIBUNA para más información de tu deporte favorito.



Fuente: Tribuna del Yaqui