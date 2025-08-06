UFC ya lo tendría claro y este sería el siguiente retador al cinturón de Ilia Topuria

Comparta este artículo

Washington, Estados Unidos.- La incógnita sobre quién será el siguiente retador por el cinturón de las 155 libras tiene inquietos a los aficionados de la UFC y aunque en la baraja se manejan nombres como Justin Gaethje, Paddy Pimblett, Max Holloway y el propio Arman Tsarukyan, el primero en el ranking de la división de peso ligero, la realidad es que no se tiene claro quién será el siguiente en pelear por el título que actualmente ostenta Ilia Topuria.

En los últimos días, el camino parece haberse aclarado tras lo reportado el expeleador de la promotora y analista de las MMA, Chael Sonnen, quien aseguró que los altos mandos de la empresa tienen claro que Tsarukyan deberá ser el próximo a entrar al octágono con 'El Matador'. Hay que recordar que Dana White declaró que el armenio no volvería a tener una oportunidad titular de inmediato, esto luego de que en enero del presente año se bajara de su pelea con Islam Makhachev que estaba pactada para el UFC 311.

Más allá de enfermedades o lesiones, aunque les esté dando una noticia, no comparto mi opinión. Les comparto un hecho: es Arman Tsarukyan contra Ilia Topuria. Ese es el plan al cien por cien", respondió el expeleador durante una entrevista con MMA Junkie.

Sonne, quien fuera exponente de peso medio y peso semipesado dentro de la promotora presidida por Dana White, explicó los motivos por los que cree que el combate entre Topuria y Tsarukyan se podría realizar en el futuro cercano. Asimismo comentó que el hispanogeorgiano podría estar utilizando el modus operandi de Anderson Silva y, a pesar de que el monarca ligero ha rechazado la posibilidad de enfrentarse al armenio, cree que tarde o temprano terminará por aceptar.

(Ilia) Niega a todos los demás con los que se prepara para pelear. Es simplemente su enfoque. Anderson (Silva) tenía uno. Siempre negaba la pelea y la dejaba correr durante unas dos semanas. Luego la aceptaba. La dejaba correr un mes y luego enviaba un informe de lesiones a la prensa donde uno creía que la pelea estaba cancelada y que no iba a suceder”.

Iba, se sacaba tiempo y les decía a todos: 'Estoy bien, está bien'. Solo comparto. Ese era su sistema: el 100 por ciento de sus peleas, las construía de la misma manera. Ilia no es diferente, lo sepa o no. Lo primero que hace Ilia cuando va a pelear con alguien, aparte de Paddy, es decirle: 'No voy a pelear con él'", sentenció el estadounidense.

Finalmente, Chael Sonnen declaró que el supuesto castigo que la UFC impuso sobre Arman, esto por haber fallado el peso en su pelea con Makhachev ya quedó atrás y que él debería ser el siguiente en combatir por el título de las 155 libras. Hay que mencionar que Arman Tsarukyan fue el peleador de repuesto en el combate entre Ilia Topuria y Charles Oliveira en el UFC 317, inclusive pasó por un campamento completo y superó la báscula.

Fuente: Tribuna del Yaqui