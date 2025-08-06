Williams se queda a dos outs del primer sin hit ni carrera de Guardians en 44 años

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Tan cerca, y tan lejos… Gavin Williams se quedó a sólo dos outs de tirar el primer juego sin hits ni carrera de Cleveland en 44 años, antes de que Juan Soto apareciera y le conectara un jonrón con un out en la novena entrada, en la victoria de los Guardians por 4-1 sobre los New York Mets, para completar una barrida de tres encuentros.

Williams completó su labor monticular con tres bases por bolas y seis ponches, incluido uno a Francisco Lindor para abrir la novena entrada. Pero luego apareció Soto y le conectó un cañonazo por todo el jardín central, justo más allá del alcance del jardinero Ángel Martínez, quien dio un gran salto, pero no pudo quedarse con la pelota.

Los Guardianes no han tenido un juego sin hits desde que Len Barker lanzó un juego perfecto contra los Blue Jays el 15 de mayo de 1981. Su sequía de juegos sin hits es la más larga en las Mayores. En cambio, el bambinazo de Soto ayudó a los Mets a evitar un juego sin hits por novena vez en la historia del equipo.

Williams abandona el juego en la novena entrada

Williams fue el primer jugador en ingresar al terreno de juego en la novena entrada sin nadie calentando en el bullpen de los Guardianes; después del jonrón de Soto, retiró a Pete Alonso con un elevado al jardín derecho y, después de dar una base por bolas a Brandon Nimmo por tercera vez, dejó el encuentro y cedió su lugar a Hunter Gaddis, quien retiró a Mark Vientos con un elevado al jardín central para el último out del encuentro y obtener su segundo salvamento.

Williams (7-4) hizo 126 lanzamientos, 17 más que su récord personal anterior y la mayor cantidad en las Mayores desde que Alex Cobb lanzó 131 en un juego de un hit para los San Francisco Giants el 29 de agosto de 2023.

Los Guardins se encaminaron a la victoria en la segunda entrada, donde David Fry abrió con un jonrón contra David Peterson (7-5); luego, Ángel Martínez conectó otro vuelacercas de dos carreras en el tercero y Gabriel Arias agregó un triple productor en el sexto.

Fuente: Tribuna del Yaqui