Con 'walk off' de Canzone, los Mariners dejan en el terreno a los White Sox

Seattle, Estados Unidos.- Un sencillo productor de Dominic Canzone en la parte baja de la undécima entrada remolcó a Eugenio Suárez con la carrera de la ventaja y los Seattle Mariners dejaron en el terreno de juego a los Chicago White Sox, al derrotarlos el jueves por 4-3 y completar una limpia en la serie de tres encuentros.

Con este resultado, los Mariners, que barrieron una serie por primera vez desde el 11 al 13 de julio, se colocaron a un juego y medio por delante de los Houston Astros en la cima de la División Oeste de la Liga Americana.

Suárez evita el toque del receptor para anotar

Seattle se fue al frente en el marcador en la tercera entrada, cuando el cubano-mexicano Randy Arozarena conectó un jonrón de dos carreras ante el abridor Shane Smith, llevándose por delante a J.P. Crowford. Con este cañonazo, Arozarena igualó su mejor marca de cuadrangulares en una campaña.

Michael A. Taylor y Brooks Baldwin conectaron jonrones solitarios cada uno en el quinto y en el séptimo para los White Sox, que lideran las mayores con 37 palos de vuelta entera desde el receso del Juego de Estrellas. Después, ambos equipos anotaron una vez en la décima.

Lenyn Sosa aprovechó un lanzamiento descontrolado del relevista de Seattle, Eduard Bazardo, con las bases llenas para descolgarse a la registradora y darle a Chicago una ventaja de 3-2. Pero en la parte baja, un error del tercera base Josh Rojas en el toque de sacrificio de Miles Mastrobuoni permitió a Arozarena anotar la carrera del empate.

Jackson Kowar (2-0) trabajó una entrada perfecta para la victoria. El abridor de Seattle, Logan Gilbert, lanzó cinco entradas, permitiendo una carrera y dos hits, con seis ponches. Smith lanzó cinco entradas para Chicago e igualó la mejor marca de su carrera con ocho ponches.

Momento clave

Con uno fuera en la undécima entrada, Chicago le dio base por bolas intencional a Mitch Garver, quien se ponchó tres veces en el juego, para establecer un enfrentamiento zurdo-zurdo contra Canzone. Este conectó un slider de Brandon Eisert (2-3) entre primera y segunda para remolcar al corredor automático Eugenio Suárez desde la segunda base. Fue el primer hit en la carrera de Canzone.

Fuente: Tribuna del Yaqui