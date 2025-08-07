Condiciona a la UFC: Arman Tsarukyan y su plan para luchar por el título de Ilia Topuria

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Parece que la novela sobre quién será el siguiente retador de Ilia Topuria por el cinturón de las 155 libras tiene muchos capítulos por delante. Recientemente, el expeleador de la UFC y analista deportivo, Chael Sonnen, reveló que la UFC tendría en sus planes organizar la pelea entre el hispanogeorgiano y Arman Tsarukyan, quien ha estado inactivo desde abril de 2024 y en que en enero del presente año se bajó de su combate ante Islam Makhachev, el cual estaba pactado para el UFC 311 debido a una lesión en la espalda cuando se encontraba cortando peso.

Desde que 'El Matador' se coronó como campeón indiscutido de peso ligero frente a Charles Oliveira, Tsarukyan ha declarado que él debería ser el próximo en la lista. Sin embargo, Topuria ha dicho que preferiría dejar el vacante el cetro antes de que el armenio reciba la oportunidad titular, esto a pesar de que es el primero en el ranking, y ha hecho énfasis en una presunta falta de compromiso por parte de Arman, acusándolo incluso de fallar el peso para el combate contra Makhachev. En una entrevista, el artemarcialista amenio habló sobre el futuro de su carrera.

Durante una charla para Full Send MMA, el contendiente número uno de peso ligero declaró que está abierto a entrar al octágono contra otro rival del ranking, únicamente si eso le garantiza la oportunidad titular. El peleador dijo estar dispuesto a combatir contra nombres de alto calibre como Justin Gaethje y Paddy Pimblett, otros exponentes que también se encuentran en la baraja para ser el próximo retador de Topuria por el título ligero. El último enfrentamiento de Tsarukyan se remonta al UFC 300, cuando venció por decisión por decisión dividida a Charles Oliveira.

Quiero pelear contra Gaethje porque, si le gano, no va a decir nada sobre el título ni sobre Paddy, esos dos nombres son los principales. Dan Hooker no es el contendiente al título, pero aún así, si la UFC me diera esos tres nombres, pelearía. Pero tienen que decirme que, si le gano a este tipo, voy a pelear por el título. Y no deberían hacer que Paddy pelee contra Ilia y yo contra alguien más", indicó el armenio.

De esta manera, Arman Tsarukyan deja claro que no tiene problema alguno en medirse con otro peleador élite de la división para poder disipar dudas y posicionarse como el siguiente en combatir por el cinturón de peso ligero. En los últimos meses, el armenio ha lanzado burlas y ha retado públicamente a Ilia Topuria, vendiendo de buena manera la pelea, sin embargo, Dana White y su equipo aún no han dado indicios de cuál será la primera defensa de Topuria en esta categoría.

Fuente: Tribuna del Yaqui