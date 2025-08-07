El Balón de Oro 2025: Dan a conocer la lista OFICIAL de los nominados de la 69.ª edición

Comparta este artículo

París, Francia.- El Balón de Oro 2025, una de las premiaciones más prestigiosas del futbol a nivel mundial, llevará a cabo su 69.ª edición el 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet de la ciudad de las luces, París. Realizada por la revista France Football, reconoce a los mejores futbolistas de la temporada 2024-2025, en trece categorías diferentes, que incluyen el Balón de Oro masculino y femenino, el Trofeo Kopa para el mejor jugador joven, entre otros.

Creado por Gabriel Hanot, periodista de France Football, en 1956, es el reconocimiento individual más importante en el mundo del futbol, aunque en un principio fue solo para jugadores europeos. Fue en 1995 cuando se comenzaron a tomar en cuenta a jugadores de todas partes del globo y, desde el año 2022, se ha otorgado en base al rendimiento de la temporada de julio a junio en lugar del año del calendario.

Los ganadores son elegidos por un jurado de 100 periodistas de los países que se encuentran mejor posicionados dentro del ranking FIFA en el caso de la categoría masculina, así como 50 para la femenina. Cada jurado selecciona 10 jugadores en orden de mérito, asignándoles puntajes de 15 a 1. El futbolista con más puntos acumulados es consagrado como ganador.

Los criterios de evaluación incluyen:

Desempeño individual y su influencia decisiva en los partidos.

y su influencia decisiva en los partidos. Logros colectivos con clubes y selecciones.

con clubes y selecciones. Fair play y elegancia dentro y fuera del campo.

La trayectoria profesional no influye en la votación. Para ser candidato, el jugador debe haberse destacado en competencias de alto nivel como la Champions League, ligas nacionales y torneos internacionales. La lista de nominados es elaborada por el comité editorial de France Football y L’Équipe. En el caso del Trofeo Kopa, el voto corresponde exclusivamente a antiguos ganadores del Balón de Oro.

Lista oficial de nominados al Balón de Oro 2025

Jude Bellingham

Ousmane Dembélé

Gianluigi Donnarumma

Désiré Doué

Denzel Dumfries

Serhou Guirassy

Erling Haaland

Viktor Gyökeres

Achraf Hakimi

Harry Kane

Khvicha Kvaratskhelia

Robert Lewandowski

Alexis Mac Allister

Lautaro Martínez

Kylian Mbappé

Scott McTominay

Nuno Mendes

João Neves

Michael Olise

Cole Palmer

Pedri

Raphinha

Declan Rice

Fabian Ruiz

Mohamed Salah

Virgil Van Dijk

Vinícius Jr

Vitinha

Florian Wirtz

Lamine Yamal

Entre los laureados históricos destacan Lionel Messi, quien ha ganado el Balón de Oro en ocho ocasiones (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023), seguido por Cristiano Ronaldo con cinco trofeos (2008, 2013, 2014, 2016, 2017). Leyendas como Michel Platini, Johan Cruyff y Marco van Basten lo han obtenido tres veces cada uno. Desde 1956, más de cuarenta futbolistas han sido distinguidos con este galardón.

Las controversias han sido parte inseparable de su historia. En 2024, Rodri se impuso sobre Vinicius Jr., lo que llevó al Real Madrid a boicotear la gala. En 2021, Messi fue premiado entre críticas de favoritismo por parte del PSG. En 2010, Iniesta y Xavi Hernández, campeones mundiales, fueron superados por Messi, quien no brilló en el Mundial. En 2006, Cannavaro ganó como defensor, aunque muchos daban como favorito a Thierry Henry.

Y en 1996, Ronaldo Nazário perdió por un punto ante Matthias Sammer, generando gran controversia. La ceremonia será transmitida en vivo por Disney+ Plan Premium y Movistar+. Todo apunta a que esta edición será un punto de inflexión en la historia del Balón de Oro, con nuevos protagonistas, una narrativa renovada y el reflejo del constante dinamismo del fútbol actual.

Fuente: Agencia México