El hijo pródigo regresa a casa: Óscar Valdez peleará por primera vez en Nogales

Nogales, Sonora.- Dice el dicho que "nadie es profeta en su tierra", pero esa expresión no aplica para el tres veces campeón mundial, Óscar Valdez, quien por primera vez en su carrera profesional se presentará en su tierra natal; Nogales, Sonora.

El tan esperado regreso del dos veces olímpico, será el 6 de septiembre en el Domo Binacional, de la ciudad fronteriza, en una pelea pactada a diez asaltos en la división superpluma. El rival del sonorense es el estadounidense Richard Medina, quien ha enfrentado a oponentes como el excampeón Raymond Ford.

Ánimos renovados

Este combate, significa el despertar de Óscar Valdez, después de que cayó en diciembre pasado, ante su compatriota Emmanuel 'Vaquero' Navarrete, en lo que fue una auténtica guerra mexicana, por el cinturón de las 130 libras de la Organización Mundial de Boxeo.

Debido a la exigencia que representa pelear ante su gente, el pugilista de 34 años, se encuentra preparándose tanto física como mentalmente con Manny Robles, entrenador con el que también hará su regreso como profesional y con el que se convirtió por primera vez monarca del mundo.

Ante Richard Medina, será la primera contienda de Óscar Valdez en territorio mexicano, desde que se coronó inicialmente campeón mundial, el pasado 23 de julio del 2016 ante Matías Rueda. Su última fue el 21 de diciembre del 2013 en Tijuana, Baja California, cuando fulminó a Cristian Barajas.

Valdez con su equipo de trabajo

La pelea representa una gran oportunidad para el orgullo sonorense, ya que en caso de salir con la mano en alto, se pondría en la antesala de disputar nuevamente una oportunidad por el título del mundo y seguir posicionándose como uno de los mejores boxeadores mexicanos de la última década.

Fuente: Tribuna