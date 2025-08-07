Entrevista exclusiva con Héctor Reynoso: "Los colores de Chivas los llevo en la sangre"

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Si hay un jugador que se caracterizó por defender a ‘muerte’ los colores del Rebaño Sagrado, ese fue Héctor Reynoso, quien el 8 y 9 de agosto volverá a portar el escudo de Chivas, en la gira de leyendas que tendrá tanto él como sus compañeros por Sonora.

En entrevista exclusiva para TRIBUNA, el excapitán rojiblanco dijo sentirse orgulloso de protagonizar otro Clásico Nacional, pero ahora en dos ciudades que no tienen futbol de primera división, como lo son Hermosillo y Cajeme.

"Contento de poder tener una gira en Sonora, para nosotros es un placer convivir con todos los aficionados que gracias a este formado, podemos llegar a donde no hay futbol de primera división, entonces eso nos exige a dar el 100 por ciento", comentó el exdefensa central.

Amor a la camiseta

Aunque se trata de partidos amistosos, el ídolo del Rebaño, dejó en claro que tanto él como sus compañeros van por la victoria, ya que en el club Guadalajara, no está permitido perder contra América, debido a que es el odiado rival desde inferiores.

Los colores de Chivas los tengo en la sangre, siempre que me ponen una playera amarrilla enfrente, me hace despertar la pasión que le tengo a este club, y aunque se trata de un partido amistoso como este, vamos a darlo todo", sentenció la ahora leyenda del conjunto tapatío.

Por otra parte, Reynoso aceptó que Chivas no vive un gran momento, pero confía en que pronto, el conjunto de sus amores estará en los primeros planos y eso será gracias a las fuerzas básicas. "De Chivas sabemos que su éxito se debe a las fuerzas básicas, es donde más tenemos que trabajar, creo que pronto Chivas despertará y estará en los grandes escenarios y será gracias a las fuerzas básicas".

A su vez, Héctor argumentó que el futbol mexicano está en un gran momento, la llegada de jugadores como James Rodríguez y Sergio Ramos han llegado para aportar. "El futbol mexicano sigue siendo competitivo, es de las mejores ligas del continente, la llegada de figuras como James y Sergio Ramos ayudan a darle ese giro internacional", puntualizó.

El primer capítulo del Clásico Nacional en tierras sonorenses, será el 8 de agosto en el Estadio Fernando Valenzuela, de Hermosillo, mientras que el 9 del mismo mes, las acciones se trasladarán a Ciudad Obregón, en el Estadio Yaquis.

Fuente: Tribuna