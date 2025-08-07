¡Interesante! 'Chicharito' habla sobre su nueva novia: "Sí existe una mujer que me aguante"

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- Luego publicar una serie de videos que lo han mantenido en el ojo del huracán desde entonces, Javier 'Chicharito' Hernández ha continuado compartiendo contenido para defender su postura y acabar con aquellas críticas generadas por sus opiniones, las cuales han sido catalogadas por muchas personas como "machista". Esta situación le ha acarreado graves consecuencias al delantero mexicano como la pérdida de patrocinadores y una investigación por parte de la Comisión de Derecho y Género de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Asimismo, según diversos medios deportivos, Chivas no renovará al futbolista, quien finaliza contrato con el equipo al finalizar el presente torneo de Apertura 2025. Incluso, Hernández no ha podido tener actividad con 'El Rebaño' en el inicio de la Liga MX y tampoco fue convocado por Gabriel Milito para disputar la Leagues Cup 2025. A pesar de ello, el exfutbolista del Manchester United no ha dejado de publicar videos referente a los ataques que ha recibido por sus videos referente a la dinámica de las mujeres en la sociedad actual.

Quieres que un hombre te provea, pero para ti la limpieza es una opresión patriarcal... interesante", dijo el tapatío en uno de sus clips más polémicos y generó una infinidad de reacciones por parte de propios y extraños.

Chicharito revela que tiene novia

En su más reciente publicación en redes sociales, Hernández Balcázar reveló que se encuentra en una nueva relación amorosa y, a pesar de las críticas que ha recibido por su forma de pensar, se defendió y aclaró que sí tiene a una mujer que lo acompaña en este momento. Fiel a su costumbre, 'Chicharito' no destapó el nombre de su actual novia y de momento se mantiene en calidad de desconocida.

Entonces creíste que por mi forma de pensar no tendría pareja, pero te vas dando cuenta que sí existe la mujer que aguanta al 'Chicharito'... interesante", mencionó el futbolista mientras cargaba un ramo de flores.

Historial amoroso de 'Chicharito'

A lo largo de su vida, 'Chicharito' Hernández ha tenido varias parejas sentimentales y la relación más conocida es la que mantuvo con la modelo australiana y madre de sus hijos, Sarah Kohan. Uno de sus noviazgos más mediáticos fue con la periodista y presentadora de televisión española, Lucía Villalón, con quien hasta tuvo planeado llegar al altar. Otras figuras con las que ha sido relacionado son la ecuatoriana Nicole McPherson y la actriz mexicana, Camila Sodi.

Fuente: Tribuna del Yaqui