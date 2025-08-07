Jorge Camacho quiere sentir el apoyo de la afición sonorense en el preclasificatorio FIBA

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Una de las grandes estrellas que convocó la Selección Mexicana para el Preclasificatorio de las Américas a la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA (Federación Internacional de Baloncesto), que se desarrollará en Cajeme, del 8 al 10 de agosto, es Jorge Camacho, quien habló en exclusiva para TRIBUNA sobre lo orgulloso que se siente de disputar este torneo en su natal Sonora.

"Representar a México en casa es un sueño. Es un gran torneo que se trajo a Sonora; esto es para la gente, ojalá lo disfruten. Es un reto muy importante para nosotros, pero como sonorense me llena de orgullo disputar estos colores en casa", declaró el jugador nacional.

El hermosillense argumentó que no será una tarea sencilla terminar en primer lugar del grupo, ya que hay selecciones muy sólidas, como Jamaica, que vive un gran momento, pero confía en la gran fortaleza que tiene el equipo: la afición. "Tenemos un grupo complicado, pero nuestro plan es salir con la victoria en los tres juegos. Vamos a aprovechar la ventaja de jugar como locales: el calorcito, la gente y la gran pasión que se vive aquí en Sonora, eso nos dará mucha fortaleza", sentenció Jorge Camacho.

El de la 'H' confesó que le encantaría ver la Arena Itson completamente llena, para así sentir todo el apoyo de la gente y demostrar que en Sonora hay mucha afición en este deporte. "Nos vamos a entregar en cada juego. Será muy bonito ver la arena llena", puntualizó el basquetbolista.

Sonora presente

Cabe destacar que Camacho es uno de los tres jugadores sonorenses que están convocados para el Preclasificatorio de las Américas a la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA; los otros dos son: Francisco 'Pako' Cruz y el juvenil Karim López, quien es una de las principales estrellas. Por otra parte, el coach del Tri, Omar Quintero, también es sonorense, específicamente de Nogales, tierra que ha dado grandes jugadores en la duela.

Las acciones comenzarán este viernes 8 de agosto en la Arena Itson, de Ciudad Obregón el primer partido programado es el de Barbados ante Jamaica, a las 16:00 horas (tiempo local), mientras que el estreno de la Selección Mexicana será a las 20:00 horas ante Costa Rica.

Fuente: Tribuna del Yaqui