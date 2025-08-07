Piastri vs Norris: Los 10 Grandes Premios que definirán el Campeonato de Pilotos en la F1

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Fórmula 1 tendrá un gran cierre de temporada, pues a falta de 10 Grandes Premios por correr, no hay nada definido dentro del Campeonato de Pilotos. Los pilotos de McLaren se encuentran peleando codo a codo los primeros puestos y, si Red Bull recibe una mejora para el reinicio del calendario, Max Verstappen se puede sumar a la lucha por el título.

Actualmente, el campeonato de pilotos lo lidera Oscar Piastri con 284 unidades; Lando Norris, compañero de Piastri en McLaren, va en segundo lugar con 275 puntos y Verstappen se encuentra en tercera posición a poco menos de 100 puntos de diferencia. Si Verstappen no logra el título, será la primera vez desde el 2020 que otro piloto sea campeón.

Así se encuentra el Top-10 del Campeonato de Pilotos 2025/ F1

Grandes Premios restantes en la Fórmula 1:

Las actividades en la pista se reinician con el Gran Premio de los Países Bajos, en el Circuito de Zandvoort el domingo, 31 de agosto. El siguiente de la lista será el Gran Premio de Italia, el 7 de septiembre en el Autódromo Internacional de Monza, una de las pistas más históricas y esperadas en todo el año. Las calles de Bakú recibirán el Gran Premio de Azerbaiyán, el 21 de septiembre.

El 5 de octubre, el Circuito Urbano de Singapur albergará la ronda 18 del calendario de la F1. El Circuito de las Américas albergará el Gran Premio de Estados Unidos el 19 de octubre; es el segundo de los tres Grandes Premios que se hacen en tierras norteamericanas. El 26 de octubre llega a la Fórmula 1 una de las carreras más coloridas y esperadas por todas las escuderías. El autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX será la casa para el Gran Premio de la Ciudad de México.

La Fórmula 1 cierra su gira en Latinoamérica en la pista de Interlagos, una de las carreras con mayor tradición en la historia del automovilismo; el GP de Brasil será el 9 de noviembre. La categoría reina del deporte motor llegará a la ciudad que nunca duerme; el GP de Las Vegas será el 22 de noviembre. El Gran Premio de Qatar es la penúltima cita del año en el Autódromo de Losail, el 30 de noviembre.

La F1 llega a su fin con el Gran Premio de Abu Dabi en el Circuito Yas Marina, en el cual se tuvo el mejor cierre de una temporada en los últimos años. Max Verstappen y Lewis Hamilton llegaron empatados en puntos a la última carrera del año y tuvo el desenlace soñado para cualquier aficionado: El Campeonato de Pilotos se definió en la última vuelta del año y coronó por primera vez a Max Verstappen.

Fuente: Tribuna del Yaqui