Se pone en marcha la Copa Nacional de Basquetbol 2025 en Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Con la participación de cerca de mil niños y jóvenes, se puso en marcha la Copa Nacional de Basquetbol 2025 en Ciudad Obregón, en categorías que van de la 2008 a la 2019, tanto en varonil en como femenil y mixto.

Teniendo como sede el gimnasio El Potro del Itson Náinari, el alcalde Javier Lamarque Cano realizó una simbólica ceremonia inaugural en la que participaron algunos de los niños y niñas que estarán en esta competencia.

El alcalde cajemense saluda a los jóvenes jugadores

Acompañado de los presidentes de Ademeba en Sonora, Sinaloa y Chihuahua, Cristóbal Vargas, César Ochoa y Jorge Medina, además del coordinador de vinculación de la Selección Mexicana, Jesús Villalobos, el presidente municipal agradeció la participación de los niños y jóvenes, pero sobre todo el apoyo de los padres de familia que "hacen un gran esfuerzo para respaldar a sus hijos en esta clase de eventos".

"Es un orgullo para nosotros como municipio, ser sede de este torneo nacional", añadió Lamarque Cano, rodeado de los niños que se preparaban para entrar en acción en su categoría, una de las más pequeñas del torneo.

Imponderables

La ceremonia, programada inicialmente para realizarse en el Gimnasio Municipal Manuel Lira García, se tuvo que trasladar a este lugar después de "problemas técnicos" que impidieron que se llevara a cabo en el inmueble de la Colima y 200.

Cristóbal 'Lito' Vargas, presidente de Ademeba a nivel estatal, señaló que esto se decidió "después de platicar con el presidente municipal y siempre cuidando la integridad física de los niños, es que se decidió posponer el arranque del torneo, para no tener a las familias padeciendo por el fuerte calor que impera en la región".

La foto del recuerdo en la duela de El Potro

"Nosotros, como parte deportiva de la organización, estuvimos de acuerdo; se les avisó a todos los participantes y se decidió cambiar algunos juegos a otras sedes, como el Instituto Senda, donde se realizarán varios encuentros. Esperemos que el problema con el Gimnasio Municipal se resuelva pronto, para darle continuidad al evento y que los niños disfruten de la competencia, y que también puedan ir a apoyar a la Selección Mexicana en el Preclasificatorio en la Arena Itson".

Fuente: Tribuna del Yaqui