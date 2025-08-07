TOP3 DEPORTES

Top 3 deportes: Óscar Valdez regresa a casa; peleará en Nogales

En este Top 3 de Deportes te contamos lo más importante de las noticias del ámbito, una selección especial que TRIBUNA tiene para ti

Óscar Valdez peleará por primera vez en NogalesCréditos: Internet
Ciudad de México.- Lo más destacado del mundo deportivo lo encuentras en este espacio patrocinado por Maja: el TRIBUNA Top 3 Deportes. En esta ocasión te vamos a contar de Óscar Valdez  y su regreso a tierras sonorenses. No olvides seguir puntualmente toda la información que debes saber acerca de tus deportes favoritos.

  • Checo Pérez sigue buscando equipo

Luego de contratar a un nuevo manager, Checo Pérez empieza a dar muestras de un eventual regreso a la F1.

  • Jayson Tatum de visita en el entrenamiento de Patriotas

Aun en rehabilitación, Jayson Tatum acudió a las prácticas de los  y lo hizo sin la bota de protección.

  • Óscar Valdez regresa a casa

Y la noticia más importante de los deportes, el tres veces campeón mundial, Óscar Valdez, peleará en Nogales el próximo 6 de septiembre. Esta sin duda será una noche que no puede pasarse si eres aficionado al boxeo y, si quieres seguir conociendo, no olvides leer todos los días el Top 3 Deportes que TRIBUNA.

