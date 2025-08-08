Comienza el camino a la Serie del Rey 2025; LMB inicia sus playoffs este fin de semana

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La temporada regular de la Liga Mexicana de Beisbol llegó a su fin, para darle paso al arranque de los playoffs 2025. 12 escuadras en total, seis de la Zona Norte y seis más de la Zona Sur, se disputarán los dos boletos para llegar a la Serie del Rey; el rival a vencer son los Diablos Rojos del México, los cuales terminaron como líderes generales en el standing de toda la liga, superando ampliamente a los Sultanes de Monterrey.

En la Zona Norte, los 'Fantasmas Grises' fueron los mandones, pues clasificaron en primer lugar de la división, superando solo por un juego al segundo lugar, los Toros de Tijuana. La tercera posición fue para los Acereros de Monclova, los cuales terminaron la campaña ganando sus últimos cuatro juegos de manera consecutiva. La lista de clasificados la completan los Tecos de los dos Laredos, Unión Laguna y los Charros de Jalisco.

Clasificación de la Zona Norte en la LMB 2025/ LMB

Para la Zona Sur, los capitalinos tuvieron un dominio abrumador sobre su más cercano competidor, los Guerreros de Oaxaca, pues le sacaron 12 juegos de ventaja al segundo lugar. La tercera posición fue para los Piratas de Campeche y le siguió Pericos de Puebla. Los últimos puestos dentro de la clasificación se los llevó el Águila de Veracruz y los Leones de Yucatán, respectivamente.

Clasificación de la Zona Sur de la LMB 2025/ LMB

Series del primer playoffs 2025 de la LMB

Zona Norte

Charros de Jalisco (6) vs Sultanes de Monterrey (1)

Algodoneros de Unión Laguna (5) vs Toros de Tijuana (2)

Tecos de los dos Laredos (4) vs Acereros de Monclova (3)

Zona Sur

Leones de Yucatán (6) vs Diablos Rojos del México (1)

El Águila de Veracruz (5) vs Guerreros de Oaxaca (2)

Pericos de Puebla (4) vs Piratas de Campeche (3)

Todas las series arrancarán este sábado, 9 de agosto, y serán en formato del mejor de siete juegos, acabando a más tardar el domingo 17 de agosto.

Carlos Sepúlveda, de los Diablos Rojos del México, ganó el liderato de bateo, con un promedio de .395; el nuevo rey de los cuadrangulares es el tercera base de los Toros de Tijuana, Aderlin Rodríguez, con 35 batazos de poder. Dos caras conocidas de Ciudad Obregón se robaron el espectáculo en la liga de verano: El panameño Allen Córdoba lideró el departamento de bases robadas y Carl Edwards Jr terminó la campaña como líder de efectividad.

Fuente: Tribuna del Yaqui