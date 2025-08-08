Dos leyendas abrirán el encuentro entre Los Angeles Dodgers y los Toronto Blue Jays

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Hoy inicia la serie entre Los Angeles Dodgers y los Toronto Blue Jays con un encuentro que volverá a enfrentar a dos abridores que ya tienen su puesto asegurado en el Salón de la Fama de MLB en Cooperstown. Los veteranos Max Scherzer y Clayton Kershaw son los elegidos para abrir el juego en el Dodger Stadium.

Ambos lanzadores se enfrentarán a una de sus últimas campañas dentro de las Grandes Ligas; Kershaw llega con 445 juegos lanzados en MLB, acumulando 217 victorias y solo 96 encuentros perdidos, además de 3 mil 10 ponches con una efectividad de 2.52. Scherzer llega con estadísticas similares en su carrera: Cuenta con 218 victorias y 113 derrotas en 474 encuentros lanzados, con 3 mil 451 ponches y una efectividad de 3.18. Son los únicos dos lanzadores activos en MLB que superen los 3 mil ponches, además de Justin Verlander.

La primera ocasión que se enfrentaron fue el 7 de septiembre de 2008 con ambos lanzadores recién debutados en la gran carpa. Ese día, el Dodger Stadium se encontraba repleto, pues se esperaba el duelo monticular entre Greg Maddux y Randy Johnson, pero fueron los dos novatos los encargados de lanzar ese juego. Ambos salieron sin decisión: Kershaw lanzó cuatro entradas en las que permitió seis hits, entre ellos dos cuadrangulares y tres carreras limpias. Para Scherzer fue una buena tarde, pues lanzó cinco entradas completas con 11 ponches.

Los dos jugadores han tenido una temporada complicada; Kershaw estuvo en la lista de lesionados por 60 días, debido a una cirugía en su pie izquierdo. Solo ha lanzado en 13 encuentros este año, manteniendo foja de 5-2 y efectividad de 3.29 en 65 entradas lanzadas. Por su parte, Scherzer se perdió gran parte de la temporada, debido a una lesión en su muñeca derecha y una distensión en la corva izquierda; apenas ha participado en ocho encuentros, con dos victorias y una derrota, además de 4.39 de ERA en 41 innings trabajados.

Puede ser la última oportunidad para ver a estos dos colosos lanzar en el mismo encuentro, pues Scherzer actualmente tiene 41 años y, después de 17 exitosas temporadas en MLB, tal vez sea su campaña de despedida.

Fuente: Tribuna del Yaqui