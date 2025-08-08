El mexicano 'Pato' O'Ward busca el título de la IndyCar: Dónde ver el GP de Portland EN VIVO

Comparta este artículo

Portland, Estados Unidos.- El Portland International Raceway en Portland, Estados Unidos, albergará la 16.ª fecha del calendario de la IndyCar 2025. El piloto mexicano Patricio 'Pato' O'Ward está en busca de su primer campeonato en la categoría, pero no será una meta sencilla, pues se enfrenta al actual bicampeón de la categoría, Alex Palou.

El Gran Prix de Portland se estableció en el calendario de la IndyCar desde 1984 y se llevó a cabo de manera interrumpida hasta el 2007, cuando fue excluida del calendario; después de 10 años, en 2018, se volvió a realizar la carrera en la pista de Oregon. Desde su reingreso a la IndyCar, ha sido ganada en tres ocasiones por Wiliiam Steven Power y un par de veces por Alex Palou. El único mexicano en ganar en este circuito fue Adrián Fernández, a bordo de su Fernández Racing el 22 de julio del 2003.

'Pato' O'Ward acumula 10 victorias en su carrera corriendo en la categoría máxima de monoplazas en Estados Unidos. Ha estado desde el 2018, cuando debutó con el equipo Harding Racing, después de lograr el campeonato de pilotos y el premio al novato del año, corriendo en Indy Lights, la categoría inferior a IndyCar. De igual manera, en 2019 fue piloto a tiempo parcial con la escudería de Carlin, hasta firmar a tiempo completo con Arrow-McLaren.

La última victoria para el piloto mexicano fue el 20 de julio en el Gran Prix de Toronto; ese día, 'Pato' logró su segunda victoria de la temporada, siendo acompañado en el podio por Rinus Veekay y Kiffyn Simpson. Debido a una gran estrategia, se vio beneficiado por un par de incidentes en pista, que dejaron atrapado a Palou en la posición 12.

Dónde ver el Gran Prix de Portland de la IndyCar

Autódromo: Portland International Raceway, Portland, Estados Unidos

Fecha: Domingo, 10 de agosto

Horario: 13:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Disney+

Alex Palou llega como líder en el campeonato, con 590 unidades contra las 469 de 'Pato', el cual necesita ganar la carrera para que las esperanzas de lograr el título sigan vivas. Para el español, una victoria basta para lograr su tricampeonato de manera consecutiva y su cuarto título en la historia de la IndyCar.

