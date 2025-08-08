El sueño a Qatar comienza en Cajeme: Este viernes inicia el Preclasificatorio FIBA

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La espera terminó, este viernes se cortará el telón y se vivirá un suceso histórico en Sonora, pues se pondrá en marcha el Preclasificatorio de las Américas a la Copa del Mundo de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), en donde la Selección Mexicana buscará su boleto a Qatar, en la Arena Itson, de Ciudad Obregón.

Este evento marcará un antes y un después en el deporte ráfaga de la región, ya que será la primera vez que el Tri disputará un certamen FIBA en el estado.

Arderá la duela

México será el responsable de albergar el Grupo A, junto a Barbados, Costa Rica y Jamaica, donde se pondrá en marcha bajo el formato todos contra todos y los dos mejores obtendrán su boleto a la fase de Clasificatorios de las Américas a la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2027, que sería el último filtro para el Mundial de Qatar 2027.

Debido a la exigencia que representa el certamen, Omar Quintero, coach de la Selección Mexicana, no se guardó nada, convocando a estrellas como: Karim Rodríguez, Moisés Andriassi, Paul Stoll, Jorge Camacho, 'Pako' Cruz, Gabriel Girón, entre otros.

Rivales de peso

Además de México, la otra quinteta que también alza la mano como candidata es la de Jamaica, con un cuadro sólido que cuenta con jugadores de experiencia NBA como Norman Powell y el gran Nick Richards.

Por su parte, la escuadra costarricense es liderada por los talentosos hermanos Shedden: David, Daniel y Jorge, que visten los colores del equipo tico desde 2021, y forman un tridente que aporta la mayor parte de la ofensiva. Aunque en el papel, Barbados se perfila como el rival más sencillo, podría dar la sorpresa y convertirse en el 'caballo negro', debido a que es el juego colectivo lo que hace destacar a los caribeños.

Afición, el jugador 6

Si bien el conjunto nacional cuenta con una gran base de jugadores y cuerpo técnico, será la afición la responsable de darle ese ingrediente extra a los aztecas para finalizar como primer lugar de grupo y seguir en la pelea de buscar el boleto a la Copa Mundial de Qatar.

Fuente: Tribuna del Yaqui