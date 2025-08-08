¡Encuentros definidos! Así se jugarán los cuartos de final en la Leagues Cup 2025

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La jornada 3 de la Leagues Cup dio el cierre a la fase de grupos de la copa, por lo que se tendrá una pausa de dos semanas, para que los equipos clasificados regresen a su ciudad y preparen los planteles de cara a los cuartos de final. Un total de ocho equipos se jugarán el puesto en la fase de eliminación directa: cuatro participantes de la MLS y los mejores cuatro clasificados de la Liga MX.

Los equipos de ambas ligas se enfrentarán a los clubes de la liga opuesta, con el fin de tratar de tener una final equilibrada con un club de cada país; después de la eliminación de 28 equipos, los mejores posicionados se jugarán la eliminación minuto a minuto. El campeón más reciente de la Leagues Cup, Columbus Crew, fue eliminado en la fase de grupos, por lo que se tendrá un nuevo campeón en la edición del 2025.

Probables encuentros de los cuartos de final en la Leagues Cup

Seattle Sounders vs Puebla

La 'Franja' estuvo en suspenso hasta el tercer día de actividades de la jornada 3, pues consiguió el pase, al vencer al Montreal por la mínima diferencia; acabó con seis puntos la fase de grupos y se vio beneficiado por la derrota de Bravos de Juárez. Seattle Sounders fue el líder de la clasificación de la MLS, ya que acabó la fase con tres victorias.

Inter de Miami vs Tigres de la UANL

Los Tigres se clasificaron en tercer lugar de la tabla para los equipos mexicanos, con dos victorias y una derrota, consiguiendo un total de seis puntos, lo que los coloca en el mismo encuentro que el Inter de Miami. Las 'Garzas' lograron pasar en segundo lugar de la MLS, al haber conseguido 8 puntos, con dos victorias y un empate que consiguieron sobrepasar desde los penales.

Pachuca vs Los Angeles Galaxy

Los 'Tuzos' avanzaron a cuartos de final, al haber dado la sorpresa, clasificando en segundo lugar de la Liga MX, dejando fuera a los favoritos de México para ganar la copa. Su rival será el Los Angeles Galaxy, ya que ambos lograron siete puntos, gracias a dos victorias y un empate.

Diablos del Toluca vs Orlando City

Los Diablos del Toluca se posicionan como el candidato más fuerte para llevarse el título de la Leagues Cup; lograron quedarse con el primer lugar de la Liga MX, con 8 puntos obtenidos. Se enfrentarán al Orlando City, el cual alcanzó el último boleto para la MLS con siete puntos.

Fuente: Tribuna del Yaqui