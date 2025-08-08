¡Es oficial! El estadio de Monterrey será sede del repechaje de cara al Mundial 2026

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo león.- El estadio de los Rayados de Monterrey, será sede de un juego dentro del repechaje de cara al Mundial de 2026, organizado por México, Estados Unidos y Canadá. Así lo informó Samuel García, mediante su cuenta de X; también se rumora que Guadalajara, Jalisco, pueda tener algún encuentro dentro de estas mismas instancias.

"Amanecimos con buenas noticias: Nuevo León será sede de otro juego de repechaje del Mundial. Cinco partidos oficiales en la mejor sede. ¡Ponte Nuevo, ponte Mundial!", se lee en la publicación del gobernador de Nuevo León. El repechaje será en marzo del 2026, y cuenta con la participación de seis selecciones en total: Dos de la Concacaf, una de la Conmebol, una de la Confederación Asiática, una más de la Confederación Africana y una de la Confederación de Oceanía.

El estadio de los Rayados de Monterrey, albergará en total, cinco encuentros dentro de la justa mundialista: Un partido del repechaje en marzo, tres encuentros en la fase de grupos del Mundial 2026 y un encuentro en dieciseisavos de final, siendo el tercer partido de eliminación directa en México. Con esta asignación, el 'Gigante de Acero' deja atrás al Estadio Akron, pues ambos inmuebles tenían programados cuatro encuentros internacionales y empata al Estadio Azteca, ya que también será sede de cinco encuentros, incluida la inauguración de la Copa del Mundo.

Las actividades del Mundial 2026, comenzarán de manera oficial, antes de concluir el año, en tierras estadounidenses. El 5 de diciembre del 2025, Las Vegas, Estados Unidos será la sede para el Sorteo de la FIFA, de cara a la justa mundialista. The Sphere recibirá a los representantes de las 48 selecciones participantes para el Mundial; en México, la cadena televisiva TUDN, dará cobertura a este gran evento.

El inicio para el Mundial 2026 está programado para el 11 de junio del 2026, aun por definir que selección será el rival de México para el arranque de esta Copa del Mundo, la cual, hará historia al convertirse en la más grande jamás organizada por la FIFA.

Fuente: Tribuna del Yaqui