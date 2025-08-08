Familia de futbolista de los Rayados de Monterrey denuncia amenazas de muerte en su contra

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un nuevo caso de acoso por redes sociales alrededor de la Liga MX fue expuesto, ya que Cristina Llorens, esposa de Sergio Canales, expuso a través de sus redes sociales que ha recibido mensajes amenazantes que ponen en riesgo el bienestar físico y psicológico de su familia.

La esposa del mediocampista español, perteneciente a Rayados de Monterrey, compartió una captura de los mensajes que recibe en su cuenta de Instagram; en dichos mensajes, se leen amenazas dirigidas contra ella y su esposo, además de a sus hijas. "Pueda ser que vos y tu marido le peguen a un muro y se maten los dos, hija de remilput... Tus hijos también, hija de remilput...", se lee en los lamentables mensajes.

Cristina Llorens, esposa de Sergio Canales, jugador de Rayados de Monterrey, expuso una serie de amenazas en su contra

La también influencer en las redes sociales se mostró triste y confundida debido a las amenazas recibidas en contra de su familia; de igual manera, comentó que es necesario evaluar lo que está sucediendo con la sociedad y alentó a las personas que estén recibiendo este tipo de acoso a no quedarse calladas y tomar las medidas pertinentes con las autoridades.

No me puedo imaginar por lo que tiene que pasar una persona para desearle la muerte a otra. Justo por esto necesitamos trabajar tanto para cambiar las cosas. Por gente así, necesitamos criar una nueva generación consciente, que no se quede callada, que ponga límites, que no repita violencias. Te mando luz. Aunque no la hayas pedido, parece que la necesitas".

Este caso de amenazas y agresiones se suma al acoso que recibió la árbitra mexicana Katia Itzel García después de arbitrar un encuentro entre los Rayados de Monterrey y el Cincinnati FC. García también expuso una serie de insultos y amenazas provenientes de los seguidores de la 'Pandilla'. En los días posteriores, la gravedad del caso hizo que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se pronunciara sobre el incidente, dando su respaldo a la árbitro y poniendo a su disposición al organismo.

Aún, ni la Liga MX ni los Rayados de Monterrey se han posicionado al respecto del caso; la directiva del equipo regio deberá tomar medidas más serias, pues es el segundo caso de acoso que los involucra en menos de dos semanas.

Fuente: Tribuna del Yaqui