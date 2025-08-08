Fiesta tricolor en Ciudad Obregón: México supera a Costa Rica en su estreno en el Preclasificatorio FIBA

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Con un apoyo incondicional en la Arena Itson, la Selección Mexicana de Baloncesto no defraudó ante su gente y comenzó con el pie derecho el sueño al Mundial de Qatar, tras derrotar 77-66 a Costa Rica en el Preclasificatorio de las Américas a la Copa del Mundo de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA).

Joseph Ávila fue el encargado de comenzar con la fiesta tricolor, al encestar la primera canasta de la noche y hacer vibrar al público sonorense, que por primera vez disfrutó de un compromiso oficial de la FIBA.

Desde el primer cuarto del juego, la Selección Mexicana salió con determinación a la duela, yéndose al frente 22-14. Para el segundo período aumentó el dominio tricolor, al irse al descanso 47-36, con el propio Ávila como el protagonista con 11 unidades.

Cruz entonando el himno

Con susto

Una vez reactivado el choque, el conjunto nacional fue perdiendo vuelo, ya que Costa Rica logró acortar distancia, e incluso se colocó a seis unidades de empatar la pizarra, pero en los últimos minutos del periodo final los tricolores despertaron y, con una gran actuación de Gabriel Girón, lograron quedarse con el resultado 77-66.

Aunque una vez que se finalizó la actividad en la Arena Itson hubo empujones, esto no pasó a mayores y la escuadra mexicana pudo festejar la victoria con sus aficionados.

Contentos por el resultado, si bien es cierto que nos costó trabajo en los últimos cuartos, pudimos sacar el resultado y eso es lo importante. Iniciar siempre con victoria cualquier torneo es lo primordial, pero no hay que confiarnos, ya que todavía queda mucho camino por recorrer y es importante salir con la victoria este sábado ante Barbados", comentó Gabriel Girón, capitán del equipo nacional.

Girón fue el mejor anotador de los mexicanos, el encestar 15 unidades; mientras que Joseph Ávila colaboró con 14 puntos, mientras que el sonorense Pako Cruz tuvo una jornada de nueve tantos. Por los ticos, el más destacado fue Avery Martínez con 13 unidades.

Este sábado México volverá a la arena en busca de su segunda victoria del torneo, ante en conjunto de Barbados, que viene de caer ante Jamaica. Este choque es de suma importancia para los tricolores, pues en caso de ganar, estarían asegurando su boleto a la siguiente ronda del Preclasificatorio FIBA.

Fuente: Tribuna del Yaqui