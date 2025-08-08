La Liga MX se reanuda este fin de semana: ¿Qué partidos tendrá la jornada 4 del Apertura 2025?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Liga MX volverá a las acciones este fin de semana con 9 encuentros a lo largo de cuatro días de actividades que comprenden la jornada 4 del Apertura 2025. La categoría máxima del futbol mexicano estuvo en pausa dos semanas, debido al arranque de la Leagues Cup.

Antes de la copa, donde todos los clubes pertenecientes a la Liga MX disputaron tres jornadas para determinar los clasificados a los cuartos de final, se jugaron las primeras tres jornadas del torneo, en las cuales hubo equipos que dieron la sorpresa, pues con un gran arranque, se encuentran liderando la tabla de posiciones.

El Pachuca es, hasta el momento, el líder general del torneo, pues habiendo disputado tres encuentros, tiene la misma cantidad de victorias, acumulando nueve puntos, con una diferencia de goles de +5; el segundo lugar de la tabla es para los Diablos del Toluca, los cuales cuentan con dos victorias y un revés, a manos de los Tigres en un gran encuentro en el estadio Nemesio Diez.

Por contraparte, los Gallos Blancos del Querétaro se encuentran en último lugar de la tabla, pues no han conseguido ningún punto en los tres encuentros jugados: tienen tres derrotas consecutivas, además de solo haber anotado un gol, en contra de cinco recibidos. El penúltimo lugar es para los Bravos de Juárez, los cuales cuentan con solo dos puntos conseguidos, derivados de dos empates y una derrota; estos resultados para el equipo fronterizo contrastan con la gran actuación que tuvieron en la Leagues Cup, pues se quedaron a un paso de clasificar a la ronda de eliminación directa.

Partidos de la jornada 4 en el Apertura 2025 de la Liga MX:

Viernes, 8 de agosto

Tigres de la UANL vs Puebla/ 21:00 horas

Sábado, 9 de agosto

Águilas del América vs Gallos Blancos del Querétaro/ 19:00 horas

Mazatlán vs Xolos de Tijuana/ 21:00 horas

Atlas vs Pachuca/ 21:05 horas

Domingo, 10 de agosto

Pumas UNAM vs Rayos del Necaxa/ 18:00 horas

Santos Laguna vs Chivas del Guadalajara/ 20:05 horas

Lunes, 11 de agosto

León vs Rayados del Monterrey/ 18:00 horas

Bravos de Juárez vs Diablos del Toluca/ 21:00 horas

Atlético San Luis vs Cruz Azul/ 21:05 horas

Nota: Todos los horarios son de la CDMX

Fuente: Tribuna del Yaqui