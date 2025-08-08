La Selección Nacional se enfrentará a Argentina por primera vez desde el Mundial de Qatar 2022

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Selección Mexicana de Futbol se enfrentará a la Selección de Argentina, según han informado varios medios del país sudamericano. Los actuales campeones del mundo tenían programada una gira por Asia durante la fecha FIFA de octubre, pero la cancelaron para tener una gira en Estados Unidos.

El periodista Gastón Edul, de TyC Sports, comunicó a través de su cuenta de X que el partido será entre el 8 y el 14 de octubre, tras cancelar su gira por China. "Está confirmado, cambian los planes de la Selección Argentina, la gira no se hará en China, se hace en Estados Unidos y tenemos confirmado el primer partido: Argentina contra México se enfrentarán en Chicago y un partido más que no está confirmado", comentó el afamado periodista.

Será la primera ocasión que ambas selecciones se enfrenten desde el Mundial de Qatar 2022; en aquella Copa del Mundo, Argentina venció al 'Tricolor', con marcador de 2-0 con anotaciones de Lionel Messi y Enzo Fernández. El encuentro de exhibición servirá para ambas selecciones, en su proceso de preparación, de cara al Mundial 2026; México se encuentra pasando un momento complicado en la selección y buscará establecer un once titular contra un rival de gran nivel.

México y Argentina se han enfrentado en 30 ocasiones, y la múltiple campeona del mundo mantiene un dominio total contra los aztecas: La 'Albiceleste' cuenta con 15 victorias, 11 empates y solo cuatro victorias para los mexicanos. Durante dos juegos amistosos de 1964 y 1965, México logró vencer a Argentina en un par de encuentros celebrados en la capital del país; las victorias restantes fueron en el Coliseo de Los Ángeles en 1990 y durante la Copa América 2004, con marcador de 1-0, anotado por Ramón Morales.

En Copas del Mundo, la Selección de Argentina se encuentra invicta contra México, ya que en las cuatro ocasiones que se han enfrentado, acumula cuatro victorias: La primera fue en el Mundial de Uruguay 1930, en Alemania de 2006, la Copa del Mundo de Sudáfrica en 2010 y la última ocasión fue en Qatar 2022.

Fuente: Tribuna del Yaqui