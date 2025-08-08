¡Por problemas de dopaje! Sancionan a Lamine Yamal y Robert Lewandowski del Barcelona

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las estrellas del Barcelona FC, Lamine Yamal y Robert Lewandowski, así como diversos integrantes del staff culé, fueron sancionados por infringir el reglamento de antidopaje. Las sanciones se aplicaron por una serie de incidentes después del encuentro entre el Barcelona y el Inter de Milán en la Champions League.

El 6 de mayo, el Inter de Milán se enfrentaba al Barcelona en las semifinales de la Champions League, después de empatar en el partido de ida a tres goles por escuadra. En ese partido, el Barcelona se encontraba por delante, hasta que en el minuto 90+3, Francesco Acerbi anotó el gol que empataba el encuentro a tres goles y los obligaba a ir a tiempos extras.

En la primera parte del tiempo extra, Davide Frattesi anotó un gol al minuto 99, dándole la ventaja al club italiano. Ese resultado le bastó al Inter de Milán para clasificar a la final de la Champions League, luego de perder en la última instancia contra el Manchester City en el 2022-2023. Al concluir el torneo, el Paris Saint-Germain se coronó como el club monarca, después de vencer al Inter de Milán.

Los problemas para las estrellas del Barcelona vinieron posterior a esa semifinal, pues fueron llamados por la Comisión Antidopaje de la UEFA, pero no acudieron en el tiempo requerido, por lo que fueron acreedores a una sanción económica. Según el organismo, ambos atletas desobedecieron las indicaciones de los oficiales, faltando al artículo 21.8, el cual establece que los jugadores deben acudir de manera inmediata al puesto de control, por lo que ambos jugadores fueron multados con 5 mil euros.

También fue multado Hansi Flick, director técnico del club, por vulnerar los principios básicos de conducta y las normas básicas de conducta decente, establecidos en el artículo 11. El entrenador, así como su asistente personal, fueron multados con el monto de 20 mil euros, además de la suspensión en el siguiente compromiso europeo que enfrente el club.

Por si fuese poco, el Comité de Control y Ética sancionó al club 'Blaugrana' con 7 mil 750 euros en total, por lanzar objetos al terreno de juego (Artículo 16.2.b.DR) y por encender fuegos artificiales en las gradas del estadio. Todas las sanciones y multas fueron aplicadas con validez inmediata.

Fuente: Tribuna del Yaqui