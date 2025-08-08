A ritmo de reggae arranca el Preclasificatorio FIBA en Ciudad Obregón: Jamaica derrota a Barbados

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Un enceste de Akeem Marsh de Barbados inició la historia en la Arena Itson, pero fue el equipo de Jamaica el que al final se llevó la victoria, 101-79, al arrancar el Torneo Preclasificatorio FIBA rumbo a la Copa del Mundo de Baloncesto de Qatar 2027.

Este encuentro fue el que abrió la jornada del torneo que por primera ocasión se celebra en Ciudad Obregón, Sonora, y donde la Selección de México, que jugaba en el duelo estelar, buscará su boleto a la siguiente ronda del repechaje.

El duelo de caribeños fue dominado de principio a fin por los 'Reggae Boyz', que dominaron los dos primeros cuartos en base a su mayor estatura, que les permitió dominar los tableros (30-23) y a los disparos de larga distancia, siendo Romaine Thomas el mejor desde el perímetro, al encestar tres de los seis disparos de tres puntos que intentó.

De esta manera, los jamaiquinos se fueron al descanso de medio tiempo con el marcador a su favor, por 54-43. La segunda mitad inició con mejor ritmo para Barbados, que logró acercarse en el marcador, pero de nueva cuenta la mayor fortaleza física de los jamaiquinos les permitió incrementar la distancia en el marcador en ruta a su primera victoria en el torneo.

Los mejores anotadores por los ganadores fueron Romaine Thomas, quien finalizó con un doble-doble de 20 puntos y 10 rebotes, mientras que Romaro Gill aportó 19 unidades, Kentan Facey sumó 15 y el NBA, Norman Powell, contribuyó con 12. Por Barbados, Kyrone Alexander respondió con 28 puntos y el mismo Marsh aportó 16.

Jugadores de Jamaica en la duela

En conferencia de prensa, a pesar de la derrota, el coach de Barbados, Devan Blair, confía en que su conjunto se pueda convertir en el 'caballo negro' y sorprenda a las dos selecciones restantes que quedan por enfrentar, como lo son México y Costa Rica. "Sé que llegamos como los menos favoritos del grupo, pero estamos listos para hacer historia. Aunque en nuestra isla no hay la cantidad de personas que hay en otros países, a nosotros nos gusta mucho el baloncesto y cada vez estamos creciendo", declaró para TRIBUNA. Para este sábado, Jamaica se medirá ante Costa Rica en el duelo inicial de la jornada y Barbados se medirá a la Selección Mexicana por la noche.

Fuente: Tribuna del Yaqui