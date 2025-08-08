Top 3 deportes: Venus Williams cae en Cincinnati, F1 cambia de aficionados y Cunningham es multada

Comparta este artículo

Lo más destacado del mundo deportivo lo encuentras en este espacio patrocinado por Maja. El TRIBUNA Top 3 Deportes, donde en esta ocasión te hablaremos de Venus Williams y su caída en el abierto de Cincinnati.

Sophie Cunningham es multada de nuevo

La jugadora de las Indiana Fever, Sophie Cunningham, volvió a ser multada por criticar a los árbitros. Esta es la segunda vez que recibe una amonestación. Cunningham admite haber dicho que los árbitros son "inconsistentes". "No digo que tu trabajo sea fácil, pero cuando se trata de una simple decisión delante de ti varias veces, ¿qué haces?", cuestionó. La deportista habría sido multada con 150 dólares.

Cambia la F1 de aficionados

Según el presidente de F1, Stefano Domenicali, el 50 por ciento de los fans son mujeres y jóvenes. Esto lo calificó como un "relevo generacional" de público y resaltó la importancia de aparecer en plataformas como Netflix, pues esto mismo les ayudó a crecer en Estados Unidos. Pero también afirmó que en Europa ha tenido muy buen recibimiento la película de la Fórmula 1.

Venus Williams, de capa caída

La norteamericana Venus Williams cayó en la primera ronda del Abierto de Cincinnati. Fue superada por la española Jessica Bouzas, por un doblete 6-4 de una hora y 27 minutos de juego. Aunque Williams mostró el nivel competitivo que la caracteriza, no fue suficiente para poder doblegar a Bouzas. Recuerda que toda la información deportiva más relevante la encuentras en el Top 3 Deportes de TRIBUNA.

