¿Cuándo debuta? Allan Saint-Maximin ya se encuentra en México para reforzar al América

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche del 8 de agosto, arribó al aeropuerto de la CMDX el nuevo refuerzo de las Águilas del América, Allan Saint-Maximin, y fue recibido de gran manera por la afición 'azulcrema'. Alrededor de 300 personas se dieron cita en la terminal del aeropuerto para esperar por más de dos horas el arribo del jugador francés a tierras mexicanas, el cual tuvo un retraso en la zona aduanal y fue escoltado por personal del club.

Saint-Maximin llegó acompañado de su familia y de sus mascotas, motivo por el cual estuvo retenido en la revisión que le elaboran a los animales que ingresan al país. Se dijo feliz de estar en México y en español, y agradeció a la afición del América por el recibimiento. Fue escoltado a través del tumulto de aficionados con rumbo a su hotel; se espera que en el transcurso de hoy, el futbolista europeo firme su contrato, el cual se rumora que será por al menos cuatro años.

El jugador tendrá que abandonar el país con rumbo a Houston, Estados Unidos, para tramitar su visa de trabajo y regresar a México para integrarse a los entrenamientos de André Jardine el próximo lunes o martes. Se espera que realice su debut en la Liga MX el sábado 16 de agosto, cuando las Águilas estén de gira por Nuevo León, en contra de los Tigres de la UANL.

Allan Saint-Maximin es nacido en Châtenay-Malabry, Francia, y tiene 28 años; llega procedente del Al-Ahli de la Liga Profesional de Arabia Saudita; también cuenta con experiencia en clubes como el Mónaco, Niza, Hannover 96, Newcastle y Fenerbahce. Allan tiene en su haber 334 juegos disputados, con 36 goles y 54 asistencias en más de 22 mil minutos jugados. Se espera que el contrato sea hasta el torneo Apertura 2029 y sea por una cifra cercana a los 10 millones de euros.

Las Águilas del América marchan actualmente en sexto lugar en la tabla de la Liga MX; cuentan con una victoria y dos empates, acumulando cinco puntos. Fueron eliminados en la fase de grupos de la Leagues Cup, ya que solo acumularon cinco puntos, derivados de una victoria y un empate.

Fuente: Tribuna del Yaqui