Gran jornada: Raúl Jiménez y 'Santi' Giménez anotaron en las pretemporadas de sus clubes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los mexicanos, Raúl Jiménez y Santiago Giménez, tuvieron un gran regreso con sus equipos, pues ambos lograron anotar un gol con sus respectivos clubes durante la pretemporada. Ambos jugadores se reintegraron de manera reciente a sus equipos, después de un periodo de vacaciones, posterior a su participación en la Copa Oro con la Selección de México.

'Santi' Giménez reaparece con el AC Milán:

Santiago Giménez se integró al grupo del AC Milán, después de que el club tuvo una gira de pretemporada por Asia, en contra del Liverpool, el Arsenal y el Perth Glory. 'Chaquito' se integró a la concentración de los 'Rossoneri' en la semana, y rápidamente recibió la confianza de Massimiliano Allegri, entrenador del equipo, ya que lo colocó en el 11 inicial para arrancar el encuentro.

Pervis Estupiñan filtró un pase, el cual fue recibido por Samuel Chukwueze, el cual lanzó un centro raso, que cruzó los linderos del área chica y terminó en los botines del delantero mexicano. Giménez no dudó y fusiló al arquero, con un disparo potente con la pierna derecha a la parte superior de la portería. El encuentro terminó empatado a un gol contra el Leeds United, partido de pretemporada celebrado en Irlanda. La temporada para el AC Milán arrancará el 17 de agosto contra el Bari.

Raúl Jiménez marca un golazo de tiro libre:

El Fulham continuó su pretemporada, de cara al inicio de la Premier League a mediados de agosto; el equipo de Raúl Jiménez recibió al Eintracht Frankfurt en el campo del Craven Cottage; dicho encuentro se definió con un golazo de tiro libre del 'Lobo Mexicano'. Jiménez pidió el balón después de una falta a favor desde afuera del área; Raúl envió un disparo certero pegado al ángulo, anotando un golazo que le dio la victoria a su equipo por la mínima.

Tanto Santiago Giménez como Raúl Jiménez buscarán tener una temporada destacada con sus clubes respectivamente, enfocados a llegar en un gran momento al Mundial 2026 en México, donde se compartirán la titularidad de la Selección Mexicana.

Fuente: Tribuna del Yaqui