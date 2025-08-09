Jamaica coquetea con el pase a la siguiente ronda: Derrota a Costa Rica en el Preclasificatorio FIBA

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- En lo que fue hasta el momento el mejor duelo realizado en la Arena Itson, de Ciudad Obregón, Jamaica superó en tiempo extra a Costa Rica 80-76 en el Preclasificatorio de las Américas a la Copa del Mundo de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA).

El choque superó las expectativas ya que en la serie inaugural, los caribeños no tuvieron problemas ante Barbados, pero los 'Ticos' se entregaron por completo en la duela, pues a pesar de que siempre estuvieron abajo en el marcador, en el último cuarto sacaron el orgullo y mandaron todo al alargue 71-71.

Ya en tiempo reglamentario, los jamaicanos aprovecharon su condición física para llevarse el triunfo, con Normal Powell como la principal figura de la tarde, al totalizar 34 unidades. Por los centroamericanos, Víctor Arias fue el más destacado con 19 puntos y 10 rebotes.

Con este resultado, Jamaica se pone con medio boleto a la siguiente ronda, a la espera de lo que haga México frente a Barbados, en el cierre de actividad de la segunda jornada del Preclasificatorio de las Américas a la Copa del Mundo de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA).

En este duelo, la Selección Mexicana que comanda Omar Quintero se perfila como el favorito debido a que juega como local y cuenta con una mejor base de jugadores que Barbados.

Por su parte, Costa Rica cerrará su participación contra Barbados y aunque ya no tiene oportunidad de avanzar al Mundial de Qatar, buscará despedirse del público sonorense y demostrar porqué llegó al evento como el vigente monarca del torneo centroamericano FIBA.

A su vez, con la calidad mostrada en tierras sonorenses, el futuro del conjunto tico es prometedor, y será cuestión de tiempo, para que se vea al conjunto en un torneo importante.

Hasta el momento Jamaica ha cumplido con su papel de favorito y el domingo, ante México, buscará quedar en el primer lugar y con ello conseguiría estar en el grupo de Estados Unidos en la siguiente ronda del torneo.

Fuente: Tribuna.