La mexicana Andrea Maya Becerra ganó medalla de oro en tiro con arco de los Juegos Mundiales

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La arquera mexicana, Andrea Maya Becerra, ganó la medalla de oro en la prueba de tiro con arco, dentro de los Juegos Mundiales 2025, celebrados en Chengdú, China. La atleta jalisciense cerró su participación en la justa mundialista con dos medallas, tras ganar la presea de plata en la prueba de tiros mixtos, junto a Sebastián García.

Los Juegos Mundiales son un evento deportivo internacional, que alberga los deportes no incluidos en los Juegos Olímpicos; de igual manera, se celebran cada cuatro años, normalmente un año después de las Olimpiadas, y son organizados por la Asociación Internacional de Juegos Mundiales (IWGA). La primera edición de los juegos se llevó a cabo en 1981 en Santa Clara, Estados Unidos.

Este año, comenzaron el 7 de agosto y concluirán el 17 del mismo mes; contarán con 36 disciplinas en total, desde sóftbol, gimnasia rítmica y tiro con arco hasta deportes como lo son el billar, disco volador y deportes aéreos. Fue la disciplina de arco compuesto femenino la que dio la primera medalla de oro para la delegación mexicana. Andrea Becerra lideró las pruebas de clasificación y se enfrentó en los cuartos de final a la británica Ella Gibson, la cual se encuentra en el número uno dentro del ranking mundial.

En la semifinal, la jalisciense venció a la colombiana Alejandra Usquiano, la cual lideró gran parte del encuentro, pero no pudo mantener la victoria ante los últimos lanzamientos de la mexicana. Maya Becerra se enfrentó en la final a Lisell Jaatma, representante de Estonia; ambas protagonizaron una final para la historia, ya que se definió por solo un punto de diferencia.

Maya Becerra cerró su participación con dos medallas; la primera presea la ganó en compañía de Sebastián García en la prueba de equipos mixtos compuestos, prueba que se integrará a los Juegos Olímpicos en Los Ángeles 2028. Sucumbieron en la final ante los daneses Sofie Dam y Mathias Fullerton, también con diferencia de un punto (156-155). Los mexicanos mejoraron su mejor participación, ya que en los Juegos Mundiales de 2022 en Birmingham, se llevaron el cuarto lugar de la competencia.

Fuente: Tribuna del Yaqui