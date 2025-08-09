México le da un baile a Barbados en el Preclasificatorio FIBA en Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Encabezados por un encendido Yahir Bonilla y un ataque que fue de menos a más, la Selección Mexicana de Basquetbol derrotó 113-78 a su similar de Barbados y se aseguró uno de los dos boletos disponibles para avanzar a la siguiente ventana en los repechajes FIBA rumbo a Qatar 2027.

Bonilla encestó 22 puntos en 18 minutos de juego para liderar a la ofensiva azteca, que si bien encontró cierta resistencia ante su rival en la primera mitad, este al final se desbordó ante el empuje de la escuadra local que mejoró sus números a 2-0 y junto a Jamaica, encabezan el Grupo A del Preclasificatorio FIBA, con una jornada por disputar.

Stoll busca quitarse a un defensa para avanzar

Yahir, quien se despachó con 14 puntos en los dos primeros cuartos, fue respaldado en el ataque por Gabriel Girón con 19 puntos; Karím Rodríguez con 18 unidades, incluidas tres canastas de tres y el sonorense Francisco 'Pako' Cruz con 17 unidades y 4-5 en tiros de larga distancia, además de ocho asistencias.

De capitán a capitán, Cruz entrega a Girón

Por Barbados su mejor anotador resultó Carl Thorpe con 16 puntos, Derony Hurley metió 15 tantos, Kiserian Adams aportó 13 y Kyrone Alexander anotó 10 unidades.

Después de un inicio parejo en el que los caribeños le jugaron de tú a tú (25-24) al equipo dirigido por Omar Quintero, la quinteta mexicana se despegó en el segundo cuarto con 34 unidades para irse al descanso de medio tiempo con ventaja de 58-46.

Omar Quintero reclama una jugada

Tras el intermedio, México salió decidido para la parte complementaria y con un mayor énfasis en la defensiva, lograron contener el ataque de los caribeños que solo acertaron a meter 16 unidades en el tercer periodo, para que los locales en la Arena Itson se despegaran definitivamente en la pizarra (90-62), siendo el cuarto cuarto un mero trámite para el tricolor.

Con este resultado, México y Jamaica con récord de 2-0 se enfrentan este domingo en el último encuentro del Preclasificatorio, en el cual estará en juego el liderato del grupo y el futuro para ambas escuadras en la siguiente ventana. El otro duelo de la jornada final lo sostendrán Barbados y Costa Rica, que buscarán su primera victoria cuando se enfrenten a partir de las 15:00 horas en la duela de la Arena Itson.

Fuente: Tribuna