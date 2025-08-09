¡Refuerzo de lujo! Querétaro anuncia contrataciones provenientes de España y Uruguay

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los Gallos Blancos del Querétaro anunciaron en sus redes este sábado, 9 de agosto, la llegada de dos jugadores extranjeros a su plantilla; se trata del español Carlo Adriano y el uruguayo Santiago Homenchenko. La directiva del Querétaro está en busca de mejorar la actualidad del equipo, ya que actualmente marchan en último lugar de la Liga MX y fueron eliminados en la Leagues Cup.

Fue a través de las redes sociales del equipo que se oficializó la llegada de ambos atletas al equipo: "¡Esto está muy guay! De España para Querétaro. ¡Bienvenido, Carlo Adriano!", se leyó en la publicación en referencia al español. Adriano llega procedente del Villarreal FC, con el cual estuvo desde el 2022, rotando entre el equipo inferior y los titulares del 'Submarino Amarillo'; tiene 24 años y se destaca como mediocampista ofensivo. "Espero hacer una gran temporada individualmente, y con el equipo hacer grandes cosas. Vengo con muchas ganas de disfrutar, de jugar y de dar muchas alegrías. Un reto muy importante en mi carrera", comentó el español.

"Como que se antoja un mate… ¿Alguien sabe si Santi Homenchenko tiene un poco? ¡Porque ya es UruGasho!", comentaron para presentar al jugador uruguayo. Homenchenko llegó procedente del Pachuca, con el cual disputó el último encuentro en el Mundial de Clubes 2025. Tiene 21 goles y acumuló solo un gol en los 15 encuentros que disputó con los 'Tuzos'. Estará disponible para el encuentro de hoy, 9 de agosto, contra el América.

El Querétaro ha tenido un arranque desastroso en el Apertura 2025 de la Liga MX; actualmente marchan en último lugar en la tabla de posiciones, ya que perdieron los tres encuentros en la liga: en la jornada 1, perdieron contra Tijuana 1-0; para el segundo encuentro, los Rayos del Necaxa les anotaron tres goles y, en la jornada 3, fueron derrotados a domicilio por los Pumas.

En la Leagues Cup no fue diferente, ya que terminaron la fase de grupos sin poder conseguir un punto; perdieron contra el Minnesota en su debut en la copa, en la segunda jornada fueron derrotados por el Portland y cerraron su participación perdiendo contra el Real Salt Lake.

Fuente: Tribuna del Yaqui