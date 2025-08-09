¿Regresa a Europa? Memo Ochoa en busca de fichar con un club histórico español

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A menos de un mes del cierre de fichajes en el futbol europeo, el portero mexicano, Guillermo 'Memo' Ochoa, ha sido vinculado con un club histórico dentro del futbol español. El guardameta estaría cerca de firmar con el Real Zaragoza, el cual ha ganado múltiples Copas del Rey y una Copa de España.

El medio El Periódico de Aragón afirmó que fueron los agentes de Memo los que se acercaron al club, con el fin de llegar a un acuerdo que le dé al mexicano una nueva oportunidad en el futbol europeo. El Real Zaragoza se encuentra actualmente en la Segunda División de España y se enfrenta a un periodo de reestructuración, después de la salida de varios jugadores titulares, entre ellos el guardameta Andrés Fernández.

Pese a la necesidad del club español por un arquero, los reportes iniciales del periódico español señalan que declinaron el ofrecimiento de Ochoa. "El Zaragoza, a la búsqueda de porteros desde el comienzo del verano, no ha respondido al ofrecimiento, lo que invita a pensar que, por ahora, el club no contempla su fichaje", señaló el medio. El Real Zaragoza cuenta actualmente con el arquero francés Gaëtan Poussin.

Para Memo Ochoa, es primordial continuar con juego constante, por eso no le importaría llegar a una liga de segunda fuerza en algún país de Europa, dejando de lado la posibilidad de regresar a la Liga MX. Guillermo necesita acumular minutos de juego antes del arranque del Mundial 2026, organizado en territorio azteca, pues el guardameta mexicano planea asistir a su sexto mundial en su carrera con la Selección de México.

Memo Ochoa buscará llegar a su sexto mundial con la Selección Nacional de México/ Internet

Francisco Guillermo Ochoa Magaña nació el 13 de julio de 1985 en Guadalajara, Jalisco, y debutó con las Águilas del América en el 2004. En el 2007 apareció en la lista de nominados para el Balón de Oro, obteniendo un voto y siendo el primer mexicano en ser nominado; también fue el primer arquero mexicano en llegar a Europa, después de firmar por el Ajaccio en el 2011. Ha asistido a cinco mundiales, pero logró debutar hasta Brasil 2014, donde tuvo una destacada actuación.

Fuente: Tribuna del Yaqui