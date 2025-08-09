¿Se acaban las opciones? Se complica el regreso de 'Checo' Pérez a la Fórmula 1

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que las opciones del piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez se están agotando con el pasar de los días, ya que varios medios habían reportado que se anunciaría su regreso a la Fórmula 1 apenas terminara el GP de Hungría el pasado domingo, pero uno de los equipos que habían mostrado más interés en el piloto jalisciense se habría declinado por otros pilotos antes que 'Checo'.

La escudería Alpine es uno de los equipos que estaban en negociaciones con el equipo de representantes de Pérez, para concretar su regreso a la categoría reina del automovilismo; el medio especializado The Race aseguró que los directivos del equipo se reunieron con el equipo de 'Checo' en Estados Unidos, durante el Gran Premio de Miami. También se vio a Flavio Briatore, director de Alpine, en una reunión con Carlos Slim Domit, empresario mexicano y principal inversor de los patrocinios que acompañan a Sergio Pérez en la F1.

Según informes de la periodista brasileña Julianne Cerasoli, los directivos de Alpine ya habrían tomado su decisión, dejando al 'Dienton' sin asiento para el 2026. La escudería francesa tiene como actuales pilotos al argentino Franco Colapinto y al francés Pierre Gasly; ambos solo tienen contrato vigente hasta diciembre de este año. La periodista informó que Flavio Briatore, presidente de Alpine, se quedará con uno de sus actuales pilotos y contratará a Valtteri Bottas para su segundo monoplaza.

Esto deja a Sergio Pérez solo con una opción, la escudería naciente, Cadillac F1 Team, con la cual se le ha ligado en mayor parte. Graeme Lowdon, presidente de Cadillac F1, ha declarado públicamente que Pérez es la mejor opción para ser el primer piloto firmado y algunos periodistas afirman que ya cuentan con un contrato firmado, el cual se anunciará antes del reinicio de la temporada.

¿Sergio Pérez da señales?

En las últimas semanas, 'Checo' ha publicado una serie de anuncios publicitarios, en los cuales parece haber dejado algunas pistas sobre su probable regreso a la F1. Primero, publicó un video en relación a una marca de ropa, pero lo que llamó la atención fue la descripción del video. "Algo se vuelve a encender. ¿Están listos?". También hace días en su cuenta de mercancía oficial, se publicó una cuenta atrás, en la que muchos especularon que se anunciaría su regreso al deporte motor.

Fuente: Tribuna del Yaqui